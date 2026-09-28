Actualités

 Temps de lecture : 1 min 34 s

Élections provinciales

Stefany Tremblay, candidate pour Présence Québec dans Lac-Saint-Jean

Le 28 septembre 2026 - Modifié à 15 h 22 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste

C’est par conviction que l’Almatoise Stefany Tremblay défend les valeurs du nouveau parti Présence Québec dans le comté de Lac-Saint-Jean à l’approche du scrutin du 5 octobre.

« C’est un parti qui n’est pas tourné vers la machine gouvernementale, mais plus vers la population dans l’espoir d’éveiller dans le cœur des gens le désir de s’investir dans la collectivité », explique d’emblée la candidate.

En effet, le programme de Présence Québec est assez différent d’une plateforme électorale traditionnelle. Le parti présente surtout une vision de transformation sociale plutôt qu’une longue liste de mesures chiffrées. Son projet s’articule autour de trois notions : la connexion, le vivant et la beauté.

Stefany Tremblay affirme s’inscrire parfaitement dans ce courant de pensée : « Moi, le système gouvernemental m’intéresse relativement peu. Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’on peut faire nous, ici, ensemble. Je veux que les gens comprennent que la souveraineté, c’est quelque chose qui leur appartient déjà et qu’ils devraient l’assumer pleinement. »

La candidate ajoute : « Je souhaite créer des liens avec les gens et qu’ils en créent entre eux. Je veux montrer qu’on peut très bien s’en sortir ensemble si on se rallie et qu’on réparer le tissu social. »

Propositions

De façon générale, Présence Québec propose de soutenir ce qui fonctionne déjà et les initiatives existantes au lieu de systématiquement instaurer de nouvelles structures gouvernementales.

En économie, le parti met de l’avant des modèles d’entreprises qui accordent davantage de place aux employés, à la confiance, à l’autonomie et à la coopération, tandis qu’en éducation, il souhaite notamment faire rayonner des modèles scolaires alternatifs et des initiatives éducatives existantes qui correspondent à sa vision d’une société plus humaine.

Sur le plan du logement, Présence Québec cite les coopératives d’habitation parmi les solutions existantes qu’il souhaite mieux soutenir et déployer. En santé, l’approche du parti consiste également à mettre en lumière et à soutenir des initiatives qui permettent d’améliorer les services et la qualité de vie, plutôt qu’à présenter une réforme détaillée du système de santé.

Enfin, la connexion à la nature constitue l'un des fondements idéologiques du parti. Celui-ci veut notamment favoriser des initiatives qui renforcent le lien entre les personnes, les communautés et leur environnement.

Présence Québec a été fondé par Guillaume Tremblay, originaire de L’Ascension. La formation compte une vingtaine de candidats à travers la province, dont deux au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

"Rio Tinto ne respecte plus sa part du pacte social"
Publié hier à 15h10

"Rio Tinto ne respecte plus sa part du pacte social"

Martine Ouellet, cheffe du parti émergent Climat Québec, était de passage à Alma ce matin. En conférence de presse, cette dernière a notamment insisté sur l’importance d’exiger aux multinationales telles que Rio Tinto et Domtar de respecter leur part du contrat social dont elles bénéficient depuis des décennies. La cheffe estime ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Une utilisation malhonnête de l’IA à la Chambre des communes selon Mario Simard
Publié hier à 13h05

Une utilisation malhonnête de l’IA à la Chambre des communes selon Mario Simard

Une analyse effectuée par le magazine britannique The Economist a démontré que 20 % des mots prononcés à la Chambre des communes lors des débats parlementaires ont été rédigés par l’intelligence artificielle. Pour le député bloquiste de Jonquière–Hébertville–Pays-des-Bleuets, Mario Simard, les élus devraient se garder une petite ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Le CPE Les Amis de la Culbute fermé temporairement par mesure préventive
Publié hier à 10h54

Le CPE Les Amis de la Culbute fermé temporairement par mesure préventive

Le Centre de la petite enfance (CPE) Les Amis de la Culbute, à Roberval, sera fermé pendant deux semaines afin de prévenir une possible exposition à l’amiante, qui pourrait être présente dans les locaux temporaires de la garderie. C’est l’organisme public Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean qui a relevé, vendredi dernier, des bris ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES