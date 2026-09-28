Stefany Tremblay, candidate pour Présence Québec dans Lac-Saint-Jean

C’est par conviction que l’Almatoise Stefany Tremblay défend les valeurs du nouveau parti Présence Québec dans le comté de Lac-Saint-Jean à l’approche du scrutin du 5 octobre.

« C’est un parti qui n’est pas tourné vers la machine gouvernementale, mais plus vers la population dans l’espoir d’éveiller dans le cœur des gens le désir de s’investir dans la collectivité », explique d’emblée la candidate.

En effet, le programme de Présence Québec est assez différent d’une plateforme électorale traditionnelle. Le parti présente surtout une vision de transformation sociale plutôt qu’une longue liste de mesures chiffrées. Son projet s’articule autour de trois notions : la connexion, le vivant et la beauté.

Stefany Tremblay affirme s’inscrire parfaitement dans ce courant de pensée : « Moi, le système gouvernemental m’intéresse relativement peu. Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’on peut faire nous, ici, ensemble. Je veux que les gens comprennent que la souveraineté, c’est quelque chose qui leur appartient déjà et qu’ils devraient l’assumer pleinement. »

La candidate ajoute : « Je souhaite créer des liens avec les gens et qu’ils en créent entre eux. Je veux montrer qu’on peut très bien s’en sortir ensemble si on se rallie et qu’on réparer le tissu social. »

Propositions

De façon générale, Présence Québec propose de soutenir ce qui fonctionne déjà et les initiatives existantes au lieu de systématiquement instaurer de nouvelles structures gouvernementales.

En économie, le parti met de l’avant des modèles d’entreprises qui accordent davantage de place aux employés, à la confiance, à l’autonomie et à la coopération, tandis qu’en éducation, il souhaite notamment faire rayonner des modèles scolaires alternatifs et des initiatives éducatives existantes qui correspondent à sa vision d’une société plus humaine.

Sur le plan du logement, Présence Québec cite les coopératives d’habitation parmi les solutions existantes qu’il souhaite mieux soutenir et déployer. En santé, l’approche du parti consiste également à mettre en lumière et à soutenir des initiatives qui permettent d’améliorer les services et la qualité de vie, plutôt qu’à présenter une réforme détaillée du système de santé.

Enfin, la connexion à la nature constitue l'un des fondements idéologiques du parti. Celui-ci veut notamment favoriser des initiatives qui renforcent le lien entre les personnes, les communautés et leur environnement.

Présence Québec a été fondé par Guillaume Tremblay, originaire de L’Ascension. La formation compte une vingtaine de candidats à travers la province, dont deux au Saguenay-Lac-Saint-Jean.