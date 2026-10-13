Des travaux attendus entre Desbiens et Chambord

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que la circulation se fera en alternance en tout temps, du 15 octobre 2026 jusqu’au printemps 2027, dans le cadre des travaux de réfection du pont situé sur la route 169, au-dessus de la rivière Métabetchouane, entre Desbiens et Chambord.

La passerelle prévue pour les piétons et les cyclistes ne sera pas accessible.

La circulation se fera en alternance à l’aide de feux de circulation, sur une voie de 4,5 m de largeur. Des fermetures complètes de 20 minutes surviendront occasionnellement durant la nuit, et ce, pendant toute la période des travaux.

Tous les types de véhicules hors route seront interdits de circulation sur les glaces situées sous le pont pendant la période hivernale.

Un tracé alternatif sera aménagé sur le sentier Trans-Québec 83 afin de contourner l’aire des travaux.

Les débarcadères situés du côté est du pont ne seront pas accessibles durant les travaux. Une voie navigable sera aménagée sous le pont pour les bateaux de plaisance et de pêche lors du retrait des glaces, au printemps 2027.

À la suite de cette phase, la circulation reprendra sur une voie rétrécie par direction jusqu’à la fin des travaux, prévue à l’automne 2027.

Ces travaux majeurs consistent notamment à remplacer l’intégralité du tablier actuel, qui a atteint la fin de sa durée de vie utile, par un tablier plus large comprenant une piste polyvalente réservée aux adeptes de la mobilité active.

Des épisodes de congestion routière sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers qui devront circuler dans le secteur de prévoir davantage de temps pour se rendre à destination.