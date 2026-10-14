La réfection du stationnement à étages commencée

La Ville d’Alma a entrepris, hier, d’importants travaux de réfection et de mise à niveau du stationnement à étages situé sur le boulevard des Cascades. Représentant un investissement de 12 M$, ce chantier vise à pérenniser cette infrastructure construite en 1976 et à l’adapter aux besoins futurs du centre-ville. Les travaux se poursuivront jusqu’en décembre 2027, période durant laquelle le stationnement sera complètement fermé.

Ce projet d’importance, inclut la réfection de la structure, le remplacement de l’ascenseur et de sa salle mécanique, la modernisation de l’éclairage ainsi que la réfection des cages d’escalier.

Les travaux incluent également l’ajout de systèmes de contrôle d’accès et de surveillance, le remplacement des systèmes électriques, mécaniques, de plomberie et de ventilation, de même que le renouvellement du pavage, de l’affichage et de la signalisation.

Ces interventions permettront de prolonger la durée de vie du bâtiment et d’assurer sa fonctionnalité pour les décennies à venir.

Reconfiguration temporaire du stationnement au centre-ville

Afin de permettre la réalisation des travaux, le stationnement à étages sera complètement fermé au cours des 15 prochains mois.

Pour la période des travaux, une quarantaine de cases de stationnement ont été ajoutées sur le boulevard des Cascades. Certaines limites de temps seront également modifiées dans les stationnements du centre-ville afin de favoriser une meilleure rotation des véhicules et de faciliter l’accès aux commerces et aux services.

Un centre-ville accessible

La réfection du stationnement à étages s’inscrit dans une période d’importants changements au centre-ville d’Alma, où trois chantiers majeurs se côtoieront au cours de la prochaine année. Des ajustements à la circulation ont été apportés pour assurer le bon déroulement des travaux et la sécurité de tous.

Soulignons que les commerces et les services du centre-ville demeureront accessibles.

La Ville invite les citoyens, les travailleurs et les visiteurs à planifier leurs déplacements et à porter une attention particulière à la signalisation en place.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville, qui vise à faire de ce secteur un milieu de vie dynamique, attrayant et adapté aux besoins d’aujourd’hui et de demain. Avec des investissements importants dans ses infrastructures et la réalisation de plusieurs projets structurants, la Ville poursuit concrètement sa volonté de transformer et de revitaliser le cœur d’Alma.