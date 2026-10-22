Le Crapaud a un nouveau chef

Le Crapaud a, au sens propre comme figuré, une nouvelle carte dans sa manche : le chef cuisinier Simon Côté. Derrière les fourneaux depuis peu, ce dernier souhaite mettre son expérience à profit pour donner un vent de fraîcheur au menu du mythique resto-bar du centre-ville d’Alma.

Simon Côté a déjà élaboré le nouveau menu d’automne, disponible depuis le 21 octobre dernier. « On change tout, dit-il : les plats, les sauces, les présentations. »

La clientèle pourra notamment déguster des pétoncles des Îles-de-la-Madeleine ou encore un os à moelle de bœuf agrémenté d’une confiture de champignons, de lardons et d’un beignet brioché. Certains plats comme des ailes de poulet entières demeureront à la carte pour conserver l’aspect « pub » du resto-bar.

D’autres classiques seront également maintenus, quoique revisités. « Il va encore y avoir des tartares, mais on va changer la méthode et les ingrédients. Même chose pour les raviolis au homard et le saumon au Jack Daniel’s, que je vais simplement bonifier. »

Par ailleurs, Simon Côté précise vouloir instaurer un modèle « à l’ardoise », c’est-à-dire qui repose sur une rotation ponctuelle et saisonnière des plats. « Je veux changer le menu en fonction des arrivages des produits saisonniers et locaux autant que possible. » En somme, plutôt que d’adopter un menu fixe, le chef désire surprendre sa clientèle l’année durant.

Expérience

Ce n’est pas la première fois que Simon Côté fonce dans un nouveau défi culinaire. Précédemment à l’emploi de l’Auberge des Îles à Saint-Gédéon, le quarantenaire a travaillé dans de nombreuses cuisines tout au long de sa vie professionnelle.

« À 17, j’ai commencé à faire des pizzas à la Thériota à Alma. Après, quand j’avais 18 ou 19 ans, je suis allé vivre à Québec pour faire de la musique, mais pour payer les factures, j’ai fini par travailler dans un paquet de restaurants de plusieurs origines. Quand je me tannais, j’allais ailleurs. Mais à travers tout ça, j’ai vraiment beaucoup appris, et j’ai finalement fait de la cuisine ma vocation. »

Début trentaine, la vie a également mené Simon Côté jusqu’en Colombie-Britannique, où il a continué à faire ses armes dans un restaurant coté avant de revenir dans la région.

« Un beau défi »

À 41 ans, le chef voulait maintenant se poser un moment, et pour lui, le Crapaud était l’endroit tout désigné.

« L’offre m’intéressait beaucoup : j’avais besoin de changement, le Crapaud est à quelques pas de chez moi, et je trouve que c’est un beau défi. En plus, je vais éventuellement avoir accès à une cuisine flambant neuve, ce n’est quand même pas rien! Puis, je suis aussi content de pouvoir contribuer à l’histoire du Crapaud. C’est un endroit qui a tellement de vécu. Je suis fier de pouvoir en faire partie. Avec l’aide de mon sous-chef Zack Doyon et le chef de partie Alex Lachance, on va vraiment faire de belles choses! »

Rappelons que le resto-bar le Crapaud a temporairement été relocalisé dans l’ancien Barbe Noire d’ici à la fin de la construction de l’hôtel qui l’hébergera à nouveau au coin des rues Sacré-Cœur et Saint-Joseph.