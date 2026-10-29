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Hébertville : Le compte de taxes très bientôt à la poste

Le 29 octobre 2026 - Modifié à 11 h 02 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste

Les citoyens d’Hébertville devraient finalement recevoir leur compte de taxes harmonisé d’ici la mi-novembre. Un pas important dans le processus de fusion de la municipalité.

Depuis le regroupement en janvier 2026 des municipalités de Saint-Bruno, d’Hébertville-Station et d’Hébertville sous le nom de cette dernière, une firme externe étaient à pied d’œuvre afin d’harmoniser la taxation des trois secteurs.

Michel Claveau, maire par intérim aux côtés de ses homologues François Claveau et Marc Richard, tient à souligner la compréhension des citoyens tout au long du processus.

« Je tiens à remercier la population, dit-il, qui nous a donné une chance énorme en acceptant, de façon volontaire, de payer ses taxes selon les taux de l’année 2025. Ça montre que les gens sont derrière nous, qu’ils sont derrière cette fusion. »

Certains ajustements, à la hausse ou à la baisse, pourraient être effectuées sur le prochain compte de taxes.

L’harmonisation de la taxation lors de la fusion de municipalités consiste à uniformiser progressivement les taux de taxation et les règles fiscales sur l’ensemble du territoire de la nouvelle municipalité. L’objectif est qu’à terme, les citoyens qui se trouvent dans des secteurs autrefois administrés par des municipalités différentes soient assujettis à un régime fiscal commun, même si leurs comptes de taxes étaient auparavant très différents.

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