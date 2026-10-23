Économie

 Temps de lecture : 46s

Alma

Robert BBQ racheté par le restaurant Chez Mario Tremblay

Le 23 octobre 2026 - Modifié à 16 h 27 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste

Le restaurant Chez Mario Tremblay, en partenariat avec deux associés, fera l’acquisition du restaurant Robert BBQ dans le secteur de Delisle, à Alma. Les précédents propriétaires ont déclaré faillite en août dernier.

« C'est avec grand plaisir que nous pouvons vous annoncer que la transaction sera finalisée d'ici trois à quatre semaines », a indiqué aujourd’hui dans une publication Facebook le propriétaire du resto-bar Mario Tremblay, Sébastien Rodrigue.

Ce dernier mentionne également que des travaux « d'une certaine envergure » seront réalisés avant la réouverture du Robert BBQ, prévue dans la troisième semaine de février.

Par ailleurs, Sébastien Rodrigue précise que cette acquisition découle notamment du résultat positif d’un sondage effectué auprès des anciens employés qui, en grande majorité (75 %), ont affirmé vouloir retourner travailler au Robert BBQ. Sébastien Rodrigue tient d’ailleurs à souligner l’enthousiasme et la solidarité de l’ancienne équipe.

En ce qui concerne les précieuses recettes qui ont contribué à la renommée du restaurant de Delisle, la publication Facebook mentionne que « malheureusement, les anciens propriétaires sont partis avec le livre des recettes ».  Toutefois, assure-t-on, « l'équipe en cuisine travaille actuellement à refaire les recettes originales aussi fidèlement que possible ».

 

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