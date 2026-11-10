Actualités

 Temps de lecture : 1 min 30 s

Intégration des immigrants

L’UQAC et le Collège d’Alma lancent un « outil d'autodiagnostic »

Le 10 novembre 2026 - Modifié à 13 h 20 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Collège d’Alma ont procédé au lancement d’un nouvel « outil d’autodiagnostic de sensibilité interculturelle » destiné aux organisations qui emploient des personnes issues de l’immigration.

Accessible gratuitement en ligne, cet outil vise à accompagner les employeurs dans une réflexion sur leurs perceptions, leurs pratiques et leur niveau d’aisance lorsqu’ils évoluent dans des contextes interculturels. Il a été développé conjointement par le conseiller en équité, diversité et inclusion (EDI) du Collège d’Alma et l’UQAC.

« La création de l’outil d’autodiagnostic est un moyen supplémentaire mis à la disposition des organisations pour évaluer les pratiques et identifier des pistes de développement des compétences liées à l’accueil, à l’intégration et à l’inclusion des personnes immigrantes. Il permettra ainsi de soutenir l’adoption de pratiques professionnelles plus inclusives et adaptées à la diversité des milieux de travail. », affirme Étienne Hébert, vice-recteur aux études, à la formation et à la réussite à l’UQAC.

Le Collège d’Alma estime pour sa part que cet outil représente une étape importante pour aider les entreprises à mieux comprendre les réalités vécues par les travailleurs et travailleuses issus de l’immigration.

« En leur permettant d’identifier leurs forces ainsi que les compétences à développer en matière d’inclusion et de gestion de la diversité, il permettra de mettre en place des actions pour encore mieux les accueillir afin que les entreprises deviennent toujours plus inclusives. », souligne Marie-Ève Gravel, directrice générale du Collège d’Alma.

Évaluer sa « maturité interculturelle »

L’outil repose sur deux questionnaires complémentaires. Le premier permet aux utilisateurs d’évaluer leur niveau de maturité interculturelle en les situant parmi quatre profils évolutifs : déni, questionnement, compréhension ou sensibilité.

Le second questionnaire invite les organisations à analyser leurs processus, leurs politiques et diverses situations vécues au sein de leur milieu de travail. L’objectif est d’approfondir la compréhension des enjeux liés à la diversité culturelle et d’identifier les compétences à développer pour améliorer les pratiques organisationnelles.

Au terme du processus, les personnes répondantes reçoivent un portrait personnalisé de leur niveau de sensibilité interculturelle ainsi que des recommandations adaptées à leur réalité professionnelle et à l’organisation. Ces recommandations doivent ensuite permettre de poser des actions favorisant l’accueil, l’intégration et la rétention des personnes immigrantes en milieu de travail.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Les signalements de maltraitance envers les aînés en hausse au Québec
Publié à 15h00

Les signalements de maltraitance envers les aînés en hausse au Québec

Près de 123 000 Québécois âgés de 65 ans et plus vivant à domicile ont été victimes de maltraitance en 2025, selon les résultats de l’Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec réalisée pour le compte du ministère de la Santé. Cela représente environ 7 % de cette population, une légère augmentation ...

LIRE LA SUITE

Actualités

UQAC : manifestation pour des stages rémunérés
Publié à 13h12

UQAC : manifestation pour des stages rémunérés

La journée internationale des stagiaires, qui se déroule en ce mardi 10 novembre, a donné l’occasion en avant-midi à un imposant groupe d’étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi de manifester leur mécontentement. La centaine de manifestants revendique la rémunération des stages. Le président de l’association étudiante ...

LIRE LA SUITE

Actualités

La prévalence de la MPOC et de l’asthme demeure élevée dans la région
Publié à 13h00

La prévalence de la MPOC et de l’asthme demeure élevée dans la région

La Direction régionale de santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean a dévoilé deux nouveaux portraits sur l’asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), révélant des tendances contrastées pour ces maladies respiratoires dans la région. Si le nombre de nouveaux diagnostics est en diminution depuis le début des années ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES