L’UQAC et le Collège d’Alma lancent un « outil d'autodiagnostic »

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Collège d’Alma ont procédé au lancement d’un nouvel « outil d’autodiagnostic de sensibilité interculturelle » destiné aux organisations qui emploient des personnes issues de l’immigration.

Accessible gratuitement en ligne, cet outil vise à accompagner les employeurs dans une réflexion sur leurs perceptions, leurs pratiques et leur niveau d’aisance lorsqu’ils évoluent dans des contextes interculturels. Il a été développé conjointement par le conseiller en équité, diversité et inclusion (EDI) du Collège d’Alma et l’UQAC.

« La création de l’outil d’autodiagnostic est un moyen supplémentaire mis à la disposition des organisations pour évaluer les pratiques et identifier des pistes de développement des compétences liées à l’accueil, à l’intégration et à l’inclusion des personnes immigrantes. Il permettra ainsi de soutenir l’adoption de pratiques professionnelles plus inclusives et adaptées à la diversité des milieux de travail. », affirme Étienne Hébert, vice-recteur aux études, à la formation et à la réussite à l’UQAC.

Le Collège d’Alma estime pour sa part que cet outil représente une étape importante pour aider les entreprises à mieux comprendre les réalités vécues par les travailleurs et travailleuses issus de l’immigration.

« En leur permettant d’identifier leurs forces ainsi que les compétences à développer en matière d’inclusion et de gestion de la diversité, il permettra de mettre en place des actions pour encore mieux les accueillir afin que les entreprises deviennent toujours plus inclusives. », souligne Marie-Ève Gravel, directrice générale du Collège d’Alma.

Évaluer sa « maturité interculturelle »

L’outil repose sur deux questionnaires complémentaires. Le premier permet aux utilisateurs d’évaluer leur niveau de maturité interculturelle en les situant parmi quatre profils évolutifs : déni, questionnement, compréhension ou sensibilité.

Le second questionnaire invite les organisations à analyser leurs processus, leurs politiques et diverses situations vécues au sein de leur milieu de travail. L’objectif est d’approfondir la compréhension des enjeux liés à la diversité culturelle et d’identifier les compétences à développer pour améliorer les pratiques organisationnelles.

Au terme du processus, les personnes répondantes reçoivent un portrait personnalisé de leur niveau de sensibilité interculturelle ainsi que des recommandations adaptées à leur réalité professionnelle et à l’organisation. Ces recommandations doivent ensuite permettre de poser des actions favorisant l’accueil, l’intégration et la rétention des personnes immigrantes en milieu de travail.