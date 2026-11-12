La Boulangerie Farine déménage dans l’ancien bar Le Perroquet pour diversifier son offre

Afin de répondre à une demande grandissante et de poursuivre le développement de ses activités, la Boulangerie Farine déménagera bientôt dans des locaux fraîchement rénovés et plus spacieux du centre-ville d’Alma, lui permettant de bénéficier d'installations mieux adaptées à ses besoins et à ses ambitions.

La boulangerie ne s’en ira toutefois pas bien loin. En fait, elle traversera la rue Collard pour intégrer le local précédemment occupé par le bar Le Perroquet. Le réaménagement et la rénovation des lieux sont en cours et représentent un investissement de 700 000 $.

Il s’agira d’un important gain d’espace pour le commerce, qui passera d’une superficie de 700 pi² à 2 700 pi². Il sera ainsi possible d’accroître la production, mais aussi de la diversifier grâce à l’arrivée de nouveaux artisans et à l’acquisition d’instruments à la fine pointe de la technologie, précise Casimir Belleau, boulanger propriétaire du commerce. « On va développer le volet des pâtisseries. On s’enligne vers des cannelés bordelais, des paris-brests, des choux à la crème, etc. On va avoir une belle gamme de pâtisseries avec, aussi, plus de viennoiseries. »

La Boulangerie Farine devrait être en mesure d’inaugurer ses nouvelles installations aux environs de la mi-décembre. Le pâtissier almatois Thierry Dumont rejoindra alors les rangs de la boulangerie pour diriger la production des pâtisseries. Le chef boulanger Olivier Billette a quant à lui été embauché en juillet dernier pour remplacer Casimir Belleau, donnant à ce dernier plus de temps pour développer l’entreprise et ses marchés.

La Boulangerie Farine est passée de deux à sept employés à temps plein en trois ans. Elle conserva son local du 458, rue Collard pour le dédié entièrement à la production.

Un environnement de travail revu et amélioré

Conformément à la philosophie de la Boulangerie Farine, une grande marge de manœuvre est et sera accordée aux nouveaux artisans Thierry Dumont et Olivier Billette afin qu’ils puissent pleinement exprimer leur potentiel créatif. Car, insiste Casimir Belleau, « la liberté créative est l’un des aspects les plus importants que tu dois donner à un passionné ». Le boulanger propriétaire ajoute qu’outre l’accroissement de la production, la mise en place d’un atelier plus grand et mieux équipé vise à offrir aux membres de son équipe « les meilleurs outils pour qu’ils puissent @Ri:triper@Ri autant que possible dans l’exercice de leur métier ».

Les investissements effectués dans le cadre du déménagement incluent l’achat d’une nouvelle batterie d’équipements de production. De plus, les employés pourront profiter d’un vestiaire leur permettant de se changer et de se doucher directement sur leur lieu de travail.

Coin café-bistro

La nouvelle Boulangerie Farine comprendra aussi un coin bistro doté de 16 places assises avec. Une terrasse sera également installée durant la saison estivale.

« Le but, indique Casimir Belleau, c’est de faire des petits dîners, notamment de la pizza al taglio. Aussi, ça va être important pour nous de garder nos prix bas : on veut que les clients ne soient pas obligés de se ruiner pour dîner. On aimerait, par exemple, que les étudiants du Collège d’Alma puissent venir se chercher une pointe de pizza sans casser leur tirelire. »

Il sera aussi possible de déguster une gamme recherchée de cafés, élaborée spécialement pour la Boulangerie Farine par Arvida Roasting Co et Érudit Café.

Économusée

Par ailleurs, la boulangerie almatoise profitera de son déménagement pour intégrer, d’ici l’été 2027, l’Économusée du pain au levain.

« On va vraiment mettre de l’avant les différentes facettes du métier de boulanger de pain au levain. Il va y avoir une grande vitrine qui va permettre aux clients et aux visiteurs de voir l’équipe cuir, façonner et pétrir le pain au levain. »

Les employés seront en mesure de répondre aux questions du public, tandis qu’une télévision diffusera en continu des informations sur la préparation du pain au levain.

Précisons que les employés ne désirant pas être observés lorsqu’ils sont à la tâche pourront continuer de travailler en toute intimité dans le local du 458, rue Collard.