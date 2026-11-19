Moisson d’Alma doit composer avec de nouvelles réalités qui affectent la stabilité de son approvisionnement en denrées. Alors que l’organisme d’aide alimentaire compte surtout sur le milieu pour garnir ses paniers, l’arrivée d’applications comme Flashfood et la précarité du contexte économique se traduit par une légère, mais somme toute notable diminution des dons.

Flashfood est une application mobile et une plateforme de commerce qui connecte les consommateurs à des épiciers partenaires pour vendre des produits alimentaires excédentaires ou proches de leur date de péremption à prix réduit.

Populaire, l’application a su rallier un nombre considérable d’utilisateurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean comme ailleurs, réduisant ainsi la quantité de denrées invendues qui étaient autrement remises aux organismes d’aide alimentaire comme Moisson Alma, remarque Annie-Claude Tremblay, directrice et coordonnatrice de l’organisme. Cette dernière précise toutefois ne pas désapprouver ce genre de plateformes qui, en permettant à la population de se nourrir sans se ruiner, contribuent aussi à réduire l’insécurité alimentaire.

N’empêche, cela oblige Moisson Alma à mobiliser ses ressources pour diversifier ses fournisseurs. C’est d’ailleurs ce qu’a fait l’organisme au courant des dernières années en ajoutant, par exemple, les pharmacies et les dépanneurs à sa liste de donateurs. « On doit faire de plus en plus d’arrêts pour réussir à obtenir des denrées supplémentaires. »

Annie-Claude Tremblay dit également avoir constaté que les principaux donateurs de l’organisme, surtout des entreprises locales, avaient quelque peu restreint le volume de leurs donations en 2026. « Nos donateurs restent très généreux, mais le contexte économique n’est facile pour personne en ce moment », affirme-t-elle pour expliquer cette diminution.

Une demande stable, mais inquiétante

D’un autre côté, la directrice de Moisson Alma n’est pas paniquée par ces difficultés d’approvisionnement. D’une part, car les dons demeurent conséquents, et d’autre part, car la demande semble se stabiliser depuis quelques années.

En 2025, 4 219 paniers de denrées ont été remis. On prévoit que ce nombre atteigne 4 230 d’ici la fin de 2026, soit une augmentation de 3,1 %. De 2022 à 2026, la demande a cru de 6 %. Une augmentation qui n’est donc pas si drastique. Cependant, la composition du bassin de demandeurs, elle, est plus préoccupante. Parmi les ménages inscrits à l’aide alimentaire de Moisson Alma cette année, 24% des personnes étaient en situation d’emploi, et 33%, des enfants.

Constat similaire à la Marmite Fumante

La Marmite Fumante constate également une certaine stabilisation des besoins en aide alimentaire.

Au 31 mars 2026, 26 121 repas avaient été servis, comparativement à 24 600 à pareille date en 2025, soit une augmentation d’environ 5 %, indique Réjean Couture, président de l’organisme d’Alma. « C’est une augmentation, dit-il, mais moins grande, plus normale. » N’en demeure pas moins que les besoins ont explosé depuis les six dernières années alors que 3 960 avaient été distribués entre le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020.