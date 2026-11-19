Le conseil de ville de Labrecque lançait récemment un appel d’offres d’envergure en lien avec l’implantation d’un système de traitement des eaux usées. Le projet, estimé à plus de 30 M$, vise à cesser le rejet des eaux contaminées dans la rivière Mistouk sans traitement.

Pour ce faire, il faudra notamment installer un réseau de canalisation séparant les eaux pluviales des eaux usées afin de ne pas surcharger la station de traitement. Ensuite, deux stations de pompage devront être mises en place afin d’acheminer les eaux usées vers des bassins d’épuration aménagés au sud du village.

L’appel d’offres comprend une grande variété de demandes de soumission. Plusieurs infrastructures souterraines devront être mises à niveau, ce qui exigera d’éventrer, puis de refermer des sections d’environ 80 % des rues du périmètre urbain. Neuf conduites émissaires devront aussi être construites, et divers ponceaux, remplacés.

Quant aux stations de pompage, l’une sera souterraine, et l’autre, avec bâtiment. Toutefois, elles seront toutes deux munies d’une conduite de refoulement, d’une conduite de surverse ainsi que d’une chambre de clapet.

La station de traitement sera de type étangs aérés. Elle inclura un chemin d'accès, des bassins d'aération, une conduite émissaire, un système de déphosphatation chimique de même qu’un bâtiment de service.

L’ensemble travaux à venir sont détaillés dans un avis public disponible sur le site Internet et la page Facebook de la municipalité. Afin de limiter l’impact sur les citoyens, la réalisation du projet passera également par plusieurs activités préparatoires, de maintien de services et de gestion de la circulation.

La mairesse de Labrecque, Marie-Josée Larouche, est soulagée que ce dossier prioritaire puisse enfin aller de l’avant après avoir été reporté à plusieurs reprises, entrainant chaque une hausse considérable des coûts. « On est vraiment contents d’avoir pu lancer l’appel d’offres après autant de travail et d’attente », dit-elle.

La mairesse indique que le chantier devrait débuter en mai 2027. En ce qui concerne le financement, elle précise que la proportion du montant subventionné devrait être déterminée en janvier. Chose certaine, avec des travaux estimés à plus de 30 M$, il faudra que l’enveloppe dépasse les 80 % habituels.