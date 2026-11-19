Un réseau de sentiers de villégiature est menacé de fermeture dans le secteur de la Dam-en-Terre, à Alma, prévient une citoyenne.

Dans une publication Facebook, une certaine Louise Gauthier affirmait récemment « qu’un des beaux sites de ville d’Alma pour marcher, faire de la raquette, du ski fond et du fat bike est menacé de fermer par manque d’argent pour payer les assurances qui n’arrêtent pas d’augmenter ».

Le site est administré par L’Association des propriétaires du secteur Dam-en-Terre, qui a obtenu un droit d’accès auprès de Rio Tinto, propriétaire des terrains qui composent le site.

L’entretien du lieu de villégiature et de ses infrastructures est effectué par des bénévoles depuis toujours. Certains d’entre eux ont confirmé au journal Le Lac-St-Jean que le réseau de sentiers était bel et bien en péril en raison d’une augmentation drastique des primes d’assurances. Sur un écriteau, on peut d’ailleurs lire que « pour des raisons d’assurances, les sentiers de fatbike, de ski de fond et de raquettes devront fermer le 1er décembre ».

L’association des propriétaires du secteur Dam-en-Terre aurait sollicité l’aide financière de la municipalité à plusieurs reprises par le passé, mais sans succès. « La ville d’Alma s’entête à ne pas vouloir s’engager financièrement pour contribuer à la survie de ce magnifique endroit », déplore Louise Gauthier.

Cette dernière fait valoir que le site se trouve pourtant dans un quartier de la ville d’Alma, un quartier dans lequel, qui plus est, « il n’y a pas de parcs d’amusement comme dans bien d’autres quartiers ». Ce faisant, Louise Gauthier estime que « la Ville a son rôle à jouer, comme pour la Pointe-des-Américains et pour le Centre Dorval ».

La Ville maintient sa position

Pour sa part, la Ville d’Alma rappelle que « les terrains sur lesquels se trouvent ces sentiers appartiennent à Rio Tinto, et que les aménagements ont été réalisés à l’initiative de citoyens du secteur ». Conséquemment, poursuit-on, « bien que la Ville reconnaisse l’importance de ces sentiers pour les résidents, elle ne peut prendre en charge les assurances responsabilité liées à des installations qu’elle n’a ni aménagées ni prises sous sa responsabilité et qui se trouvent sur des terrains privés ».

Malgré ces considérations, Louise Gauthier n’est pas la seule à mal digérer l’absence de soutien de la municipalité. Des utilisateurs résidents de la Dam-en-Terre interrogés par le journal Le Lac-St-Jean, eux non plus, ne s’expliquent pas le refus de la Ville de s’engager. « C’est l’essence même du quartier. C’est magnifique », fait valoir une usagère. « C’est une solution parfaite pour profiter de la Dam-en-Terre en hiver. En plus, c’est complémentaire au patin à glace et le site est fréquenté par des gens de partout. Ça prendrait juste un petit coup de pouce de la Ville », soulève un autre.