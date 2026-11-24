La consommation de plusieurs substances psychoactives continue de diminuer chez les élèves du secondaire au Québec. C’est ce que révèle une enquête de l’Institut de la statistique du Québec menée auprès de 5 481 élèves de la première à la cinquième secondaire.

Selon les résultats, la proportion de jeunes ayant consommé de l’alcool au cours de l’année précédant l’enquête est passée de 57 % en 2013 à 41 % en 2025. La consommation de cannabis a connu une baisse encore plus marquée, chutant de 23 % à 10 % durant la même période. La cigarette poursuit également son déclin, alors que seulement 2 % des élèves ont déclaré en avoir consommé en 2025, comparativement à 6 % en 2013.

Après avoir connu une forte progression entre 2013 et 2019, le vapotage autre que celui de cannabis est lui aussi en recul. La part des élèves ayant vapoté au cours des 30 jours précédant l’enquête est passée de 21 % en 2019 à 12 % en 2025.

L’enquête met toutefois en lumière une tendance préoccupante. Parmi les jeunes qui vapotent, la proportion de ceux qui le font quotidiennement a doublé, passant de 16 % en 2019 à 32 % en 2025. Les saveurs fruitées demeurent largement dominantes auprès des vapoteurs, choisies par 93 % d’entre eux. Les saveurs de bonbons figurent également parmi les plus populaires, utilisées par 28 % des élèves concernés.

Les écrans et les jeux d’argent

L’étude brosse aussi un portrait des habitudes numériques des adolescents. Environ un élève sur quatre passe habituellement quatre heures ou plus par jour devant un écran à des fins de loisirs durant les journées d’école. Cette proportion grimpe à 55 % les fins de semaine.

Les médias sociaux, les échanges avec d’autres personnes, le visionnement de vidéos, de séries ou de films ainsi que les jeux vidéo et mobiles figurent parmi les principales activités pratiquées sur écran.

Malgré leur jeune âge, plusieurs adolescents déclarent également participer à des jeux de hasard et d’argent. En 2025, 16 % des répondants ont affirmé avoir joué à la loterie instantanée, communément appelée « gratteux ». Huit pour cent ont participé à des parties de bingo pour de l’argent, tandis que 7 % ont effectué des paris sportifs et 7 % ont acheté des billets de loterie. Par ailleurs, près de 12 % des élèves ont indiqué avoir participé au moins une fois à des jeux de hasard et d’argent en ligne au cours des 12 mois précédant l’enquête.

Des comportements qui diffèrent selon le sexe

L’enquête révèle également certaines différences entre les filles et les garçons. Les filles sont proportionnellement plus nombreuses à avoir vapoté au cours du mois précédant l'enquête et à avoir adopté une consommation excessive d’alcool au cours de la dernière année.

À l’inverse, les garçons sont davantage portés à participer aux jeux de hasard et d’argent. Ils sont aussi plus nombreux à dépenser de l’argent dans l’achat d’objets virtuels ou de boîtes à butins dans les jeux vidéo et les applications mobiles.