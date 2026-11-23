Après avoir rencontré les représentants syndicaux la semaine dernière, Domtar a poursuivi ses démarches de consultation en réunissant, vendredi dernier, l’ensemble des maires et préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que le chef de Mashteuiatsh.

L’avenir des installations de l’entreprise forestière dans la région a dominé les échanges. Selon les informations rapportées par Radio-Canada, l’entreprise a réaffirmé sa volonté d’assurer la pérennité de son usine d’Alma plutôt que celle de l’usine de Kénogami.

La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, qui agit également à titre de porte-parole de la Table régionale des élus, a participé activement aux discussions entourant ce dossier. L’élue insiste notamment sur l’importance de faire respecter l'entente entre Québec et Domtar concernant l'utilisation de l'hydroélectricité dans la région.

Rappelons que Domtar souhaite se dégager de certaines obligations liées à l’exploitation des barrages hydroélectriques de la rivière Shipshaw qui alimente l’usine de Kénogami, où travaillent plus de 200 personnes. Des discussions sont d’ailleurs en cours entre Domtar et le gouvernement du Québec. Parmi les questions examinées figure le sort des surplus d’électricité qui pourraient être générés advenant une fermeture de l’usine de Kénogami. Par ailleurs, soulignons que le vice-président aux affaires publiques de Domtar, Guillaume Julien, est désormais inscrit au registre des lobbyistes du gouvernement du Québec.