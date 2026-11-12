Nouveaux spectacles à venir - Ville d'Alma Spectacles

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De nouveaux spectacles s’ajoutent à la programmation de Ville d'Alma Spectacles ! Découvrez les artistes qui viendront vous divertir et réservez vos billets dès maintenant.
Variétés
Fred Pellerin | Au nom du père
Boîte à Bleuets
13 septembre 2027
Humour
Charles Brunet | Très très bon show
Salle Michel-Côté
16 octobre 2027
Humour
Phil Roy | Danser sous la pluie
Salle Michel-Côté
8 octobre 2027
Chanson
Patrice Michaud | Héroïques fantaisies
Salle Michel-Côté
17 février 2028
Pour acheter vos billets;
Visitez le site almaspectacles.com
Téléphonez au 418 545-3330
Contactez la billetterie au billeterie@ville.alma.qc.ca
Achetez vos billets sur place à la Billetterie de la Salle Michel-Côté, le mercredi de 16h à 19h et à la Bibliothèque d'Alma, sur les heures d'ouverture.
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