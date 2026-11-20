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Au moment d’écrire ces lignes, il fait gris et triste. C’est novembre dans ce qu’il a de plus sombre. Le temps est suspendu, dans l’attente des premiers flocons qui placeront le décor pour les Fêtes. Quelques lumières scintillent déjà devant les maisons de ceux qui, prévenants, ont décoré avant que le froid ne s'incruste, juste après avoir rentré le kit de patio. Mais, le signe le plus puissant que le temps des Fêtes approche restera toujours le moment du concert de Noël. Cette année, c’est Buzz Cuivres qui nous fait l’immense plaisir de nous inviter à sa fête. On a donc posé quelques questions à Sylvain Lapointe, trompettiste et membre fondateur de l’ensemble, histoire d’apprendre à mieux se connaître avant le party!

Pour mettre la table, parlez-nous un peu de vous!

Je suis Sylvain Lapointe, trompettiste, fondateur et porte-parole de Buzz Cuivres. Je suis là depuis le tout premier concert, le 1er décembre 2002, et l'ensemble entame cette année sa 25e saison avec une équipe en bonne partie renouvelée. Trois musiciens vivent leur toute première saison avec nous : Félix Gauthier à la trompette, Sarah Amahrit au cor et Cyril Fonseca au tuba. Le tromboniste Blaise Margail en est à sa 3e saison.

D'où vient votre nom? (F. Côté)

Le « buzz », c'est la vibration des lèvres dans l'embouchure. C'est elle qui produit le son de tous les cuivres : pas de buzz, pas de son! Le nom remonte à nos années universitaires. Il décrit exactement ce qu'on fait… et, on l'espère, l'effet qu'on produit sur le public: un GROS BUZZ!

Aimez-vous tous Noël, ou y a-t-il des Grinchs parmi vous? (S. Tremblay)

Nous aimons Noël… et nous avons un Grinch : Blaise, notre tromboniste, un Français… de France. Il chiale tout le temps, comme tout bon Français qui se respecte, mais avec beaucoup d'humour! Mais il vit au Québec depuis plus de 15 ans, alors il s'est adouci.

Avez-vous des souvenirs de Noël que vous chérissez? (A. Bouchard)

Pour moi, c'est un Noël blanc classique : le sapin illuminé et l'album A Charlie Brown Christmas qui joue. D'ailleurs, nous en jouerons un extrait pendant le concert!

Comment avez-vous monté votre programme? (A. Larouche)

Le concert reprend essentiellement notre album Noël, lancé en 2021. Pour cet album, on a cherché dans l'immense répertoire de Noël les pièces qui se prêtaient le mieux au quintette de cuivres, en version instrumentale. Il y a les grands classiques, Casse-Noisette, Sainte nuit, Sleigh Ride, mais aussi des balades de crooners et quelques surprises.

Avez-vous une pièce préférée? (J. Lavoie)

Pour moi, c'est Les 12 jours de Noël. J'ai découvert l'arrangement original du Canadien Howard Cable au cégep, à 18 ans. Quand j'ai fondé Buzz Cuivres, j'ai communiqué avec lui, et il m'a permis de bonifier et de personnaliser son arrangement expressément pour nous. Nous l'avons enregistré une première fois avec chœur en 2006, sur notre premier album de Noël. Puis nous l'avons remanié et réenregistré en 2021 avec le quatuor vocal masculin Quartom, sur notre plus récent album de Noël. En tournée, nous jouons les parties de cuivres… mais nous chantons aussi les parties vocales! Disons que le public ne s'attend pas à entendre des joueurs de cuivres chanter!

Est-ce qu’il y a des détails auxquels le public devrait être attentif? (L. Simard)

Les présentations! On fait une vraie recherche musicologique, mais on la livre avec humour. On croit qu'il est tout à fait possible de faire de la musique dite « sérieuse », sérieusement, sans se prendre au sérieux. Un indice : vous apprendrez pourquoi plusieurs chansons de Noël ont été écrites en pleine canicule de juillet!

Avez-vous quelque chose à ajouter pour le public de Concerto?

Venez vous mettre dans l'ambiance des fêtes avec nous! Après le concert, on se fera un plaisir de signer des albums et de prendre des photos avec vous. Joyeux Noël!

Propos recueillis par Éléonore Côté, membre Concerto

* Vous souhaitez poser des questions à nos prochains artistes invités: Le Duo Fortin-Poirier, formé des pianistes Amélie Fortin et Marie-Christine Poirier?

Écrivez-nous vos questions avant le 21 décembre 2026 à evenement@ville.alma.qc.ca, par Messenger sur la page Facebook du Comité Concerto Groupe Concerto Alma ou en cliquant sur ce lien: Posez vos questions au Duo Fortin-Poirier !

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Après des études en musique et en littérature, Éléonore poursuit un parcours professionnel se promenant entre développement de projets, communication, enseignement et rédaction en tout genre. Elle est aujourd’hui conseillère pédagogique à la Formation continue du Collège d’Alma. La musique a toujours fait partie de sa vie, comme le démontrent, entre autres, ses diverses implications, au fil du temps, au sein des conseils d’administration du Camp musical du Lac-Saint-Jean, de l’Académie des porteurs de musique et du comité Concerto. Parce que, pour paraphraser Nietzsche, « la vie sans musique est tout simplement une erreur. »