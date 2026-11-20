Le Club de gymnastique Madilhut de Dolbeau-Mistassini accueillera, le 22 novembre prochain, une compétition régionale au Complexe sportif Desjardins. Au total, 115 gymnastes provenant des différents clubs du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont attendus pour cette première compétition de la saison.

Il s’agira de la cinquième année consécutive où le Club Madilhut accueille cette compétition, qui constitue la première des deux seules rencontres régionales prévues au calendrier.

Pour la directrice générale du club, Sarah Gagné, cet événement représente une occasion intéressante à plusieurs niveaux, notamment pour les jeunes athlètes qui pourront évoluer devant leurs proches.

« C’est une belle source de motivation pour nos jeunes d’avoir ça chez nous. Nos athlètes seront devant leurs familles, ce qui est toujours intéressant. Ça nous fait aussi une belle visibilité et c’est une belle source de financement pour le club », souligne-t-elle.

Parmi les 115 participants attendus, 22 représenteront le Club Madilhut. Les clubs d’Alma et de Roberval devraient également envoyer une vingtaine de gymnastes chacun, tandis que près de 40 athlètes proviendront des clubs de Saguenay.

Une première occasion de se mesurer

Pour les gymnastes, cette compétition servira principalement à évaluer leur progression et à prendre leurs repères en début de saison. Plusieurs d’entre eux évolueront dans une nouvelle catégorie, alors que certains participeront à une compétition pour la toute première fois.

« On veut seulement que nos athlètes s’amusent et fassent de leur mieux. Ensuite, on va voir avec cette compétition où ils en sont dans leur développement et s’adapter pour la prochaine compétition, qui aura lieu après les Fêtes. »

Des inscriptions à stabiliser

Par ailleurs, le Club Madilhut observe une diminution de ses inscriptions d'année en année. Une situation que la direction associe notamment à la forte reprise des activités sportives après la pandémie.

« À notre relance après la pandémie, on a eu une explosion dans les inscriptions. Il faut dire qu’à ce moment, les offres de sports et de loisirs étaient limitées. On croit qu’avec le temps, certains de nos athlètes se sont retournés vers d’autres sports. »

Bien que cette tendance soit préoccupante pour le club, Sarah Gagné précise que l'organisation ne se trouve pas dans une situation difficile. Les efforts sont plutôt concentrés sur le maintien du nombre de participants et la stabilisation des inscriptions.

« C’est une situation qu’on trouve dommage, de voir nos inscriptions diminuer, mais on n’est aucunement dans une mauvaise situation. On travaille fort afin de maintenir un nombre d’athlètes chez nous. On aimerait au moins être capables de nous maintenir dans les inscriptions d’année en année et arrêter les diminutions », conclut-elle.