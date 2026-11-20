La patineuse de vitesse originaire de La Baie, Valérie Maltais, a continué de démontrer sa progression au 3000 mètres vendredi, à l’occasion de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste disputée à Obihiro, au Japon.

Après avoir obtenu une septième place la semaine dernière à Pékin, la Québécoise a amélioré son classement en terminant cinquième de l’épreuve. Maltais a arrêté le chrono à 4 min 3,02 s, soit près de trois secondes de mieux que sa performance réalisée en Chine.

L’épreuve a une fois de plus été dominée par la Norvégienne Ragne Wiklund. La championne a mis la main sur la médaille d’or grâce à un temps de 3 min 57,35 s, établissant au passage un nouveau record de piste. Les Néerlandaises Merel Conijn et Joy Beune ont complété le podium en prenant respectivement les deuxième et troisième rangs.

Cette nouvelle performance confirme la bonne forme de Valérie Maltais en ce début de saison sur le circuit international. L’athlète aura d’ailleurs l’occasion de poursuivre sur sa lancée dès samedi, alors qu’elle prendra le départ du 1500 mètres dans le cadre de la compétition.