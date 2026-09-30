Nathalie Landry nouvelle DG du Cégep de St-Félicien

Le président du Conseil d’administration du Cégep de St-Félicien Janick Beaulieu, annonce la nomination de Nathalie Landry à titre de directrice générale du Cégep de St-Félicien. Elle succédera à Sylvie Prescott qui prendra sa retraite le 18 octobre 2026.

« Madame Landry était un choix tout naturel pour assumer les fonctions de directrice générale. Son leadership rassembleur, sa personnalité bienveillante, son expertise reconnue en développement international, sa connaissance approfondie du réseau collégial et des enjeux propres à notre Cégep, de même que son engagement envers son milieu, constituent des atouts importants pour guider le Collège dans la poursuite de son développement », a souligné le président.

Nathalie Landry est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisé en gestion et intervention touristiques, de l’Université du Québec à Montréal. Elle détient également un certificat en gestion du développement touristique de l’Université Laval et a complété un programme court de deuxième cycle en développement durable appliqué à l’Université du Québec à Chicoutimi.

Un début comme enseignante

Après plusieurs expériences professionnelles à l’étranger, elle a amorcé sa carrière au Cégep de St-Félicien en 1995 comme enseignante en Techniques de tourisme. Elle a contribué à l’implantation du programme et à la gestion de ses activités. Elle est devenue ensuite conseillère en innovation et développement, où elle a mené des projets pour faire évoluer l’offre de formation, répondre aux besoins de main-d’œuvre et renforcer l’attractivité du Cégep.

Son parcours l’a amenée progressivement vers le développement international. Durant l’année scolaire 2017-2018, elle a coordonné la création de partenariats à l’étranger pour les cégeps du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Nommée coordonnatrice à l’international en 2021, elle est devenue par la suite directrice adjointe à la Direction des études, responsable de l’international. Elle dirige depuis les activités de son secteur et, avec son équipe, elle contribue à bâtir un vaste réseau de partenaires, principalement en France, mais aussi dans d’autres pays. Par ses initiatives et celles de son équipe, elle a contribué au développement du Cégep de St-Félicien, du Centre d’études collégiales à Chibougamau et du Service aux entreprises et aux collectivités du Cégep, tout en aidant à positionner le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Nord-du-Québec comme destinations de choix pour y étudier, y travailler et y vivre.

Attentive aux effets des politiques d’immigration sur les parcours étudiants et sur les établissements collégiaux, elle a fait valoir les réalités du milieu auprès des instances gouvernementales et du réseau collégial. Elle participe notamment à des comités de la Fédération des cégeps portant sur l’immigration, la valorisation du diplôme d’études collégiales à l’international et l’attraction des étudiants internationaux. Son parcours de plus de 30 ans au Collège lui donne une connaissance approfondie de l’établissement et une vision d’ensemble de sa mission éducative et de son rôle dans les communautés qu’il dessert.