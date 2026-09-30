Concerto célèbre 30 ans de musique classique à Alma

Le comité Concerto, qui était au départ un regroupement de passionnés de musique classique à Alma, célèbre cette année son 30e anniversaire. Aujourd’hui, Concerto et Ville d’Alma Spectacles souhaitent poursuivre la même mission qu’il y a 30 ans : présenter chaque année des artistes d’ici et d’ailleurs et faire en sorte que la musique classique continue de résonner à Alma.

Lors de sa fondation, en 1996, une décision devait être prise quant à la venue de l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean à Alma. La fréquentation était insuffisante et les coûts devenaient difficiles à absorber.

Pour Denise Boileau, alors membre du conseil d’administration de l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la réponse était claire : il fallait trouver une façon de garder la musique classique bien vivante dans la communauté.

« La présence de la culture en région est pour moi primordiale, en particulier la musique classique, puisque j’ai enseigné le violon pendant plus de 40 ans. [...] Comme l’importance de la diffusion de la musique classique était capitale pour nous, avec Marcel Guérin et Roger Lajoie, nous avons décidé de mettre sur pied un comité aviseur afin de promouvoir sa richesse et ses bienfaits. »

La formule a évolué, mais l’objectif est demeuré le même : offrir à la population d’Alma et de la région un accès à des artistes de grande qualité, dans une ambiance chaleureuse et accessible.

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : alors que les premiers concerts réunissaient à peine 28 personnes, Concerto accueille aujourd’hui en moyenne 400 spectateurs par concert.

Ville d’Alma Spectacles est d’ailleurs reconnue à travers la province comme l’une des plus importantes organisations de diffusion pluridisciplinaire à présenter de la musique classique. Elle a notamment remporté deux prix Opus, pour les saisons 2007-2008 et 2019-2020.

Après 30 ans, le comité Concerto et Ville d’Alma Spectacles regardent avec fierté le chemin parcouru, mais surtout avec enthousiasme vers l’avenir.

Pour lancer officiellement cette année anniversaire, Concerto accueillera Alain Lefèvre le 6 octobre 2026 à la Salle Michel-Côté.

À la suite d’Alain Lefèvre, le Quatuor Saguenay, accompagné de la soprano Élisabeth St-Gelais, sera en prestation, tout comme Buzz Cuivres, le 29 novembre.

Les célébrations se poursuivront le 30 janvier 2027, alors que Concerto présentera Harmonie des opposés, du Duo Fortin-Poirier, un concert pour piano à quatre mains mettant en vedette les talentueuses Amélie Fortin, originaire d’Alma, et Marie-Christine Poirier.

Parce que Concerto souhaite célébrer ce 30e anniversaire avec son précieux public, le deuxième abonnement Concerto est offert à 50 % de rabais pour la saison 2026-2027.

Les billets sont disponibles sur almaspectacles.com et peuvent également être achetés par téléphone au 418 545-3330 (sans frais : 1 877 545-3330) ou en personne à la Bibliothèque d’Alma et à la billetterie de la Salle Michel-Côté, selon les heures d’ouverture.