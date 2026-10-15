La Plaza I d’Alma a de nouveaux propriétaires

La Plaza I d’Alma a été rachetée au coût de 3,5 M$ par un groupe d’investisseurs en juin dernier. Les nouveaux propriétaires souhaitent avant tout rompre avec le passé trouble du centre commercial.

« On veut prêcher par les résultats parce qu’on sait que la population d’Alma a été blessée par plusieurs promesses non tenues. On veut montrer que ça bouge à la Plaza au lieu de juste dire que ça va bouger », explique Maxim Beauregard, un des investisseurs.

Depuis juin dernier, cinq nouveaux baux ont été signés. Parmi les nouveaux locataires figurent une succursale de Jeans Dépôt et la boutique Suzanne Leblanc Naturopathe. Quant aux trois autres, leur identité ne peut pas encore être révélée, mais ceux-ci devraient normalement s’installer dans les locaux où se trouvaient autrefois la succursale almatoise d’Ultra-Violet, la Banque Laurentienne et le magasin de tissus Fabricville.

Il est aussi question d’accroître la superficie du Dollarama, « mais c’est encore en négociations ». L’implantation d’une pharmacie est également dans les cartons. « Ce qu’il nous manque, c’est un pharmacien opérateur. »

Une vocation revue

De façon générale, Maxim Beauregard affirme que la Plaza I misera dorénavant des commerces ou de services « essentiels », plutôt que sur des commerces vestimentaires ou de mode, par exemple. « On reste quand même ouvert à tous les types de locataires », nuance l’investisseur.

D’ailleurs, ce dernier lance un appel à tous les entrepreneurs locaux qui souhaiteraient s’établir dans les espaces centraux de la Plaza I, généralement de plus petite taille et donc plus abordables. « On veut que les entrepreneurs locaux puissent profiter de l’achalandage qu’on va créer grâce aux nouveaux locataires qui vont arriver dans les plus grands locaux en périphérie. »

La nouvelle administration s’affaire parallèlement à sécuriser les baux des quelques locataires restants. Il est possible de signifier son intérêt pour un local en passant par la page Facebook « Plaza 1 Alma ».

Potentiel

Maxim Beauregard affirme qu’en dépit de son déclin, la Plaza I demeure un immeuble commercial détenant « beaucoup de potentiel ».

« C’est un bâtiment qui a une belle histoire. C’est aussi un bâtiment solide, accueillant, qui a des plafonds hauts et des puits de lumière. Nous, on veut mettre l’accent là-dessus. »

Le copropriétaire estime aussi que la Plaza I jouit d’un emplacement enviable, d’autant plus alors que plusieurs efforts sont déployés pour revitaliser le centre-ville.

Rénovation

Les nouveaux propriétaires entendent par railleurs investir dans la réfection du centre commercial afin de stimuler l’intérêt de potentiels locataires et de la population.

« On est en train de procéder au rescellement de la toiture de façon préventive. On va aussi retirer toutes les vieilles machines de climatisation et remplacer l’éclairage pour le rendre plus joli et écoénergétique. »

Une designer commerciale a également été mandatée pour rajeunir et uniformiser les espaces communs, tandis que les vieilles enseignes seront renippées par des spécialistes en la matière.

Stratégie de communication

Enfin, Maxim Beauregard soutient que lui et son groupe accorderont une importance particulière à la transparence tout au long de leurs démarches. L’élaboration d’une stratégie de communication occupe ainsi une place prioritaire dans leur agenda.

« Nous voulons vraiment tenir les gens informés de tout ce que nous faisons. D’ailleurs, nous sommes très contents d’avoir pu récupérer la page Facebook Plaza 1 Alma, qui a déjà quelque 7 000 abonnés. Ensuite, le but, c’est de très bientôt avoir notre propre site web pour faire rayonne la Plaza I. »

La SDC enchantée

Pour la Société de développement commercial (SDC) d’Alma, l’arrivée des nouveaux propriétaires de la Plaza I ne peut qu’être source d’espoir.

« On espère sincèrement que tout va bien aller dans leur démarchage. On va collaborer et les aider autant qu’on le peut, comme on le fait pour tous nos membres », indique Joanie Racine, directrice de la SDC d’Alma.

Cette dernière ajoute : « Jusqu’à date, tous les contacts et les discussions qu’on a eus avec eux ont très bien été. Ils ont l’air dynamiques. On trouve ça très positif. »