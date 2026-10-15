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L’UQAC accueillera le 95e Congrès de l’Acfas en 2028

Le 15 octobre 2026 - Modifié à 14 h 26 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) est fière d’accueillir le 95e Congrès de l’Acfas, qui se tiendra du 8 au 12 mai 2028. Plus de 4 000 congressistes du Québec, du Canada et de l’international sont attendus pour prendre part à ce grand rendez-vous scientifique de la francophonie.

Véritable célébration du savoir, de la recherche et de l’innovation, le Congrès de l’Acfas constitue le plus important rassemblement multidisciplinaire de la recherche scientifique en français. Chaque année, des milliers de chercheuses et chercheurs, d’étudiantes et étudiants ainsi que de personnes issues des milieux de pratique et de l’innovation, provenant d’une cinquantaine de pays, s’y réunissent pour partager leurs connaissances et faire avancer la science. Selon le recteur de l’UQAC, Ghislain Samson, cet événement sera une occasion exceptionnelle de réunir la communauté scientifique francophone, de faire découvrir la richesse des expertises régionales en recherche et de mettre en lumière le dynamisme de l’université. 

Présenté en alternance dans les régions et les grands centres urbains du Québec depuis 1933, le Congrès de l’Acfas a déjà été accueilli à quatre reprises par l’UQAC, en 1985, en 1995, en 2005 et en 2018. Cette nouvelle édition s’inscrit donc dans une tradition de collaboration et témoigne de l’engagement durable de l’Université envers le développement et le rayonnement de la recherche scientifique francophone. La directrice générale de l’Acfas, Sophie Montreuil, souligne pour sa part que depuis la dernière édition tenue à l’UQAC, le congrès de l’Acfas a connu un essor sans précédent. Elle précise finalement qu’en dix ans, le congrès a su s’imposer, comme jamais, comme un espace unique et nécessaire pour la communauté de recherche francophone, traduisant toute la pertinence de la science en français pour la société. 

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