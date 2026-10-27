Les passages piétons pas suffisamment respectés à Alma

La Ville d’Alma, en collaboration avec la Sûreté du Québec, poste d’Alma, a tenu ce matin une opération de sensibilisation afin de rappeler aux automobilistes et aux piétons les comportements sécuritaires à adopter aux passages piétons.

L’initiative s’inscrivait dans le cadre du Mois de la sécurité piétonne et de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière déployée par la Ville d’Alma en septembre dernier.

Pour l’occasion, les partenaires se sont rendus à l’intersection du boulevard Auger et de l’avenue des Étudiants ainsi qu’à celle du boulevard Auger et de l’avenue Martel. Ces deux secteurs ont été ciblés en raison du risque particulièrement élevé d’accident qu’ils présentent. La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, et la policière Valérie Brillant y étaient notamment présentes afin de distribuer de la documentation aux automobilistes et aux piétons concernant les règles à observer à l’approche d’une traverse piétonnière. Un rappel amical qui s’imposait, indique la mairesse, alors que la Ville d’Alma reçoit constamment des plaintes citoyennes reportant des comportements dangereux sur les routes.

« C’est un réflexe qu’on n’a pas ici [en tant qu’automobiliste de s’arrêter à un passage piéton], c’est une culture qu’on semble ne pas encore avoir au Québec », constate Sylvie Beaumont. Elle poursuit, rappelant que « les automobilistes ont l’obligation de s’arrêter aux traverses piétonnières, qu’elle soient blanches ou jaunes, lorsqu’un piéton veut traverser ».

L’agente Valérie Brillant confirme : « Les piétons ont priorité peur importe la couleur des passages piétons ». En fait, la différence entre un passage piéton blanc et un jaune repose seulement sur le type d'intersection et la signalisation présente. Les blancs se retrouvent aux intersections contrôlées par des feux de circulation ou par un panneau d’arrêt et prennent la forme de lignes parallèles ou de rectangles pleins. Les jaunes, eux, se retrouvent à des intersections sans feux de circulation ni panneau d'arrêt (milieu de tronçon) et sont composés de rectangles jaunes et accompagné de panneaux « Cédez le passage ».

Resserrement policier à venir

Si au poste d’Alma, les policiers tendent à se montrer tolérants vis-à-vis des infractions liées aux passages piétons, Valérie Brillant soutient qu’ils seront plus sévères au courant des prochaines semaines.

« C’est important de commencer par la prévention. Mais à un moment donné, il faut passer à la répression pour démontrer aux gens que c’est important de respecter les piétons. »

Les automobilistes qui contreviennent à loi sur les passages piétons s’exposent à une amende minimale de 100 $. Pour les piétons, la peine minimale est de 15 $. La principale infraction piétonnière consiste à traverser une rue ou une intersection autre part que sur la traverse prévue à cet effet.