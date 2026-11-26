Pour la mairesse de Saint-Henri-de-Taillon, Jacynthe Larouche, il était important d’écouter son monde dans la première année de son mandat avant d’entreprendre quelque grand projet que ce soit. C’est ce qu’elle et son équipe ont fait dans les derniers mois par le biais d’une vaste consultation citoyenne.

« On voulait se doter d’une vision qui nous permet de nous projeter dans le temps. Comme ça, on peut travailler de façon cohérente », fait valoir la mairesse.

Cette dernière se réjouit de la réponse des citoyens. Sur une population de 800 personnes, 200 ont participé, pour un total de 1 028 données compilées. Un taux de participation que Jacynthe Larouche qualifie « d’extraordinaire ».

« C’est bien au-delà de ce qu’il aurait été strictement nécessaire d’avoir et bien au-delà de ce que les consultations récoltent normalement. On est vraiment contents! Et puis, c’est une preuve du niveau d’engagement des citoyens. »

L’équipe municipale a mis les bouchées doubles pour rejoindre le plus de gens possible. Au total, six activités de consultation ont été menées. La municipalité a d’abord organisé trois rencontres de groupe, une avec des membres d’associations de personnes aînées, une avec des représentants d’associations de chalets, et une autre la communauté d’affaires locale.

Ensuite, la municipalité a profité de trois évènements estivaux pour aller à la rencontre de la population en général dans un contexte convivial. « On s’est vraiment assurés d’avoir des gens de tous les âges et de tous les horizons. »

Consensus entre les citoyens et la municipalité

La consultation s’appuyait sur « quatre axes de vision » imaginés en amont par la municipalité. Chacun de ces axes était présenté sous la forme d’une description du village dans un futur où, à la suite de différents chantiers socioéconomiques, Saint-Henri-de-Taillon se montrait sous son meilleur jour. Sans prétendre que ce n’est pas du tout le cas actuellement, dans ce Saint-Henri-de-Taillon, le tissu social est fort, la communauté, vivante, et les citoyens ont accès à une grande variété de services.

Dans un premier temps, les répondants étaient invités à se prononcer quant à ces grands axes. En somme, aimeraient-ils vivre dans un village tel que décrit dans la vision de la mairie, leur a-t-on demandé. Sans surprise, nul n’a émis d’oppositions puisqu’après tout, il serait surprenant de ne pas vouloir vivre dans un village prospère et dynamique.

Selon Jacynthe Larouche, la consultation n’en demeurait pas moins pertinente puisqu’elle se voulait aussi un moyen de mobiliser la population, de lui montrer que le conseil de ville entend s’employer activement, et avec elle, à faire du village un milieu de vie plus attrayant au courant des prochaines années.

Besoins et suggestions

La consultation visait également à recueillir les propositions des citoyens quant à ce qu’ils souhaiteraient voir être implanté dans le village.

Ils ont été nombreux à évoquer une offre élargie de loisirs, comme des sentiers de ski de fond et de raquette, l’aménagement d’un accès au lac Saint-Jean pour les résidents non riverains ainsi que l’implantation de logements pour les personnes âgées, d’un restaurant et d’une garderie.

L’identification d’une nouvelle vocation pour l’église et la création d’un lieu de rassemblement ont aussi été des suggestions récurrentes.

Jacynthe Larouche estime que la municipalité possède maintenant « une mine d’informations pour alimenter la planification stratégique, définir la vision, les valeurs et les grandes orientations pour les prochaines années ».

En effet, les résultats de la consultation serviront de matériaux de base pour l’élaboration d’une planification stratégique en bonne et due forme. La mairesse souligne que ce document constituera un guide permettant non seulement d’encadrer le travail de son administration, mais également celui des administrations futures qui souhaiteraient s’en inspirer.