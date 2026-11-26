Les finances de Desbiens continuent à prendre du mieux. Après plusieurs années déficitaires, les résultats des exercices financiers de 2025 et de 2026 s’annoncent positifs, avec des surplus projetés de 50 000 $ à 100 000 $ pour chaque année.

S’ils s’avèrent, ces excédents budgétaires auront été réalisés au prix de grands efforts de la part de la nouvelle administration, et de grandes concessions de la part de la population, qui a vu son taux de taxation général augmenté de façon substantielle depuis le budget de 2026.

Trois taxes spéciales, dont la valeur varie au fil du remboursement de la dette, sont en vigueur à Desbiens : la 396-21 (169, 95 $ en 2026), la 414-25 (182,25 $ en 2026) et la 413-24 (455,36 $ en 2026). Les deux premières (169,95 $ et 182,25 $) s’appliquent à l’ensemble des trois secteurs de Desbiens, tandis que la troisième (455,36 $) s’ajoute seulement pour les résidents du secteur # 2, soit les résidents de la Villa des Érables.

Ces taxes spéciales, volontairement séparées du taux de base, visent à rembourser les dettes engrangées sans règlement d’emprunt sous les administrations des maires Claude Delisle et Nicolas Martel et celle liée aux travaux de stabilisation d’un cours d’eau dans le secteur de la Villa des Érables. La valeur de ces taxes, qui s’additionne à celle de la taxation de base, restera sensiblement la même en 2027, indique le maire de Desbiens, Maxim Lavoie.

Rappelons qu’en vertu de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec, les municipalités sont tenues de maintenir leur équilibre budgétaire. Autrement dit, il est illégal pour les municipalités du Québec de volontairement, ou d’accidentellement de façon répétée, de générer des déficits. En ce sens, dans le cas de Desbiens, l’imposition de taxes spéciales découle directement de la négligence budgétaire des précédentes administrations qui, entre autres choses, ont procédé à d'importantes dépenses sans règlement d’emprunt ni surplus accumulés ou tout autre moyen financier pour les couvrir.

Retour progressif à l’équilibre budgétaire

Des déficits budgétaires de 341 000 $ et de 217 000 $ ont respectivement été enregistrés en 2023 et en 2024. Ces déficits résultent essentiellement des dépenses excédentaires qui ont dû être effectuées afin de remettre en ordre des finances de la municipalité.

« La tendance qu’on voit, c’est que les déficits s’en vont en diminuant. Mais pour qu’on en arrive là, il a d’abord fallu faire un grand ménage dans la comptabilité, et faire du ménage, ça coûte de l’argent. On n’a qu’à penser au salaire de Danie Dallaire, qui a été embauchée pour assister la municipalité dans son ménage. Ensuite, il y a eu les frais de Raymond Chabot pour la formation des employées et ceux qu’ils ont dû nous charger en extra étant donné que les comptables devaient tout chercher parce que l’archivage n’était à peu près pas fait depuis plusieurs années », explique le directeur général de Desbiens, Mathieu Simard.

Les états financiers de 2025 et de 2026 s’annoncent toutefois plus réjouissants. Selon les projections, des surplus entre 50 000 $ et 100 000 $ devraient être réalisés.

Par ailleurs, souligne le directeur général, pour la première fois depuis longtemps, le prochain budget de la municipalité devrait être adopté avant la date butoir, fixée au 31 décembre. « Je trouve que c’est un autre signe du sérieux dont fait preuve le conseil en place. »