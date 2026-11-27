La Municipalité d’Hébertville tient à clarifier les raisons derrière les hausses observées sur certains comptes de taxes municipales de 2026, particulièrement dans le secteur d’Hébertville-Station. Elle attribue notamment ces augmentations à un déficit de l’ancienne municipalité, à l’uniformisation des taux de taxation et à la révision des évaluations foncières dans le contexte du regroupement municipal.

Selon les états financiers audités de l’ancienne municipalité d’Hébertville-Station, produits en octobre 2026, un déficit de fonctionnement de 389 879 $ a été enregistré pour l’exercice 2025. Après l’utilisation du surplus cumulé de 173 545 $ pour réduire cette somme, un déficit résiduel de 216 334 $ demeure à la charge des contribuables de l’ancien territoire.

La Municipalité précise que cette obligation est prévue à l’article 26 du règlement de fusion, qui stipule que tout déficit accumulé à la fin du dernier exercice financier d’une ancienne municipalité doit être assumé par les immeubles imposables situés sur son territoire.

Ainsi, Hébertville soutient que cette dette aurait dû être remboursée par les contribuables d’Hébertville-Station même si le regroupement municipal n’avait pas eu lieu. Elle ne découle donc pas des coûts associés à la fusion.

Pour couvrir ce déficit, un supplément temporaire de 0,13 $ par tranche de 100 $ d’évaluation foncière a été ajouté aux comptes de taxes de 2026 des propriétés imposables du secteur Hébertville-Station. La Municipalité assure toutefois que cette mesure ne sera appliquée que pour l'année en cours et qu'elle disparaîtra des comptes de taxes en 2027.

Des taux de taxation uniformisés

Une autre source d’augmentation réside dans l’uniformisation des taux de taxation des trois secteurs composant la nouvelle Municipalité d’Hébertville.

En 2026, le taux résidentiel de base a été fixé à 1,03 $ par tranche de 100 $ d’évaluation foncière, tandis que les taux commerciaux et industriels sont établis à 1,6274 $. Ces taux sont désormais les mêmes pour l’ensemble du territoire, le supplément temporaire de 0,13 $ s’ajoutant toutefois à la facture des contribuables d’Hébertville-Station.

La Municipalité reconnaît que cette uniformisation a un effet particulièrement important sur les commerces et les industries de ce secteur. En 2025, ces immeubles étaient taxés au même taux foncier que les résidences, soit 1,03 $ par tranche de 100 $ d’évaluation. Ils sont maintenant soumis à un taux distinct, commercial ou industriel, en plus du supplément temporaire.

Hébertville insiste sur le fait qu’il s’agit de deux mesures indépendantes : l’augmentation du taux commercial et industriel découle de l’uniformisation de la taxation, tandis que le supplément sert à couvrir le déficit de l’ancienne municipalité.

Des évaluations foncières révisées

Le regroupement municipal a également entraîné une révision des évaluations foncières, désormais établies sur la base de l’ensemble du nouveau territoire d’Hébertville.

Cette démarche, entreprise dans un souci d’équité entre les secteurs, a occasionné des variations de valeur pour certaines propriétés. Ces changements peuvent avoir une incidence directe sur le montant des taxes à payer, indépendamment des modifications apportées aux taux de taxation.

Par ailleurs, certains tarifs de services municipaux, notamment ceux liés à l’aqueduc et à l’égout, demeurent différents d’un secteur à l’autre, puisqu’ils n’ont pas encore été harmonisés pour l’exercice financier 2026.

Consciente de l’insatisfaction exprimée par des citoyens d’Hébertville-Station, la Municipalité affirme comprendre les préoccupations soulevées. Elle estime néanmoins que les hausses associées au déficit de 2025 relèvent de la gestion de l’ancienne municipalité et ne peuvent être attribuées à l’administration actuelle.

Enfin, Hébertville considère que l’analyse des rapports financiers de l’ancienne municipalité vient une fois de plus confirmer la pertinence du regroupement municipal, qu’elle juge nécessaire pour répondre aux obligations municipales à venir et améliorer l’efficacité des opérations sur l’ensemble du territoire.