Culture

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L’OQLF lance la 8e édition de son Concours de créativité lexicale

Le 26 octobre 2026 à 11 h 00
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Office québécois de la langue française (OQLF) donne aujourd’hui le coup d’envoi de la 8e édition de son Concours de créativité lexicale, une initiative qui invite les élèves du secondaire à enrichir le français en créant des néologismes, c’est-à-dire des nouveaux mots pour désigner des réalités encore sans appellation française largement reconnue.

Le concours, qui se déroulera jusqu’au 5 février 2027, s’adresse aux classes de partout au Québec. Les participantes et participants seront appelés à proposer de nouveaux mots pour traduire ou nommer des concepts actuellement exprimés dans d’autres langues, principalement en anglais.

Parmi les mots à traduire cette année figure le « bare beating », qui décrit le fait d’écouter de la musique, des balados ou de tenir une conversation téléphonique dans un lieu public en utilisant le haut-parleur de son téléphone plutôt que des écouteurs.

Les élèves devront également trouver une désignation française pour le « bedtime stacking », une tendance consistant à s’installer dans son lit avec plusieurs objets à portée de main afin d’enchaîner diverses activités avant le coucher, qu’il s’agisse de lecture, de travail, de soins personnels ou de loisirs.

Le monde du numérique et de la culture populaire est lui aussi à l’honneur. Les participants seront invités à créer un équivalent français au verbe « to nerf », largement utilisé dans l’univers des jeux vidéo pour désigner la réduction volontaire de l’efficacité d’un personnage, d’un objet ou d’un pouvoir afin de rétablir l’équilibre d’un jeu. Figure également parmi les concepts le verbe « to ship », employé par les adeptes d’œuvres de fiction qui imaginent ou souhaitent une relation amoureuse entre certains personnages dans des forums de discussion ou dans les réseaux sociaux, ou les mettre en scène dans des fanafictions.

Comme lors des éditions précédentes, les élèves pourront aussi soumettre un néologisme pour un concept de leur choix, à condition qu’aucun mot français d’usage courant ne permette déjà de le désigner.

Au-delà du défi linguistique, les classes participantes courent la chance de remporter différents prix. L’OQLF souligne d’ailleurs que les créations issues du concours peuvent parfois dépasser le cadre scolaire et s’imposer dans l’usage.

L’exemple le plus récent est celui du mot « instavidéaste », imaginé en 2019 par des élèves de l’école Jésus-Marie de Beauceville. Le terme a récemment été intégré aux éditions 2027 du Petit Larousse illustré et du Petit Robert, illustrant ainsi la portée que peuvent avoir les propositions des jeunes créateurs.

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