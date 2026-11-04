Une journée pour mettre les jeux vidéo québécois à l’avant-plan

Les amateurs de jeux vidéo sont invités à découvrir davantage les créations d’ici le 14 novembre prochain à l’occasion de la toute première Journée j’achète un jeu vidéo québécois (JJJVQ). Cette initiative de La Guilde du jeu vidéo du Québec vise à accroître la visibilité des productions conçues dans la province et à encourager les consommateurs à se procurer des titres développés localement.

L’événement s’adresse autant aux passionnés qu’aux curieux qui souhaitent explorer l’univers du jeu vidéo québécois. Les organisateurs espèrent ainsi faire connaître au grand public des œuvres créées ici, qui connaissent souvent un succès plus important à l’international qu’au Québec.

« Le Québec est reconnu à l’échelle planétaire comme une pépinière exceptionnelle de talent et de créativité. Toutefois, nos jeux sont souvent mieux connus à l’étranger que chez nous. De fait, ils sont joués par des centaines de millions de personnes dans le monde », souligne la porte-parole de l’événement et cheffe de la direction de Lowbirth Games, Chloé Lussier. Elle cite notamment des titres comme South of Midnight, Sea of Stars et Paralives, qui connaissent une reconnaissance importante sur la scène internationale.

Selon La Guilde du jeu vidéo du Québec, qui représente plus de 400 entreprises employant quelque 15 000 personnes à travers la province, les créateurs de jeux vidéo méritent une reconnaissance comparable à celle accordée aux artistes des secteurs du cinéma ou de la littérature.

« Les jeux conçus au Québec enrichissent notre vie culturelle collective et font partie de notre ADN. Et sur le plan économique, ils génèrent un impact à la hauteur de 1,4 milliard $. Tout en braquant les projecteurs sur le savoir-faire de nos artisans, la JJJVQ renforcera le sentiment de fierté et d'appartenance envers nos talents et nos créations. », souligne la Guilde dans un communiqué de presse.

Un répertoire bonifié

La création de cette journée s’accompagne d’une mise à jour du portail Jeux vidéo du Québec, un répertoire qui rassemble les titres développés entièrement ou en partie par des studios établis au Québec, qu’ils soient indépendants ou internationaux.

Plus de 400 jeux y sont déjà répertoriés. Les utilisateurs peuvent effectuer leurs recherches selon différents critères, notamment l’âge du public cible, le genre du jeu, le studio de développement ou encore la plateforme de jeu.

« Pour la première fois, toute l'industrie québécoise du jeu vidéo se mobilise pour aller à la rencontre du public d'ici. Les joueurs disposent enfin d'un outil simple pour découvrir ce qui se crée près de chez eux, du petit studio indépendant aux grandes productions internationales. Le 14 novembre, on invite tout le monde à découvrir et jouer aux Jeux vidéo du Québec. », a affirmé Émilien Roscanu, directeur principal communications et opérations à La Guilde du jeu vidéo du Québec.