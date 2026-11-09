Angine de Poitrine rafle neuf Félix à l’ADISQ

Le duo saguenéen Angine de Poitrine a été l’un des grands triomphateurs de la récente semaine de l’ADISQ, cumulant neuf trophées au total, dont cinq remportés lors du 48e Gala de l’ADISQ diffusé dimanche soir.

Les deux musiciens originaire du Saguenay se sont illustrés dans plusieurs catégories, mettant la main sur les Félix de l’Artiste de l’année – Rayonnement international, l’Auteur ou compositeur de l’année, le Groupe ou duo de l’année ainsi que la Révélation de l’année.

Ils ont également remporté le prix de la Chanson populaire de l’année grâce à leur morceau Fabienk. Dans cette catégorie, le duo a devancé plusieurs artistes de renom, dont Charlotte Cardin, Fredz, Bleu Jeans Bleu, Céline Dion, JF Pauzé et Lou-Adriane Cassidy.

La cérémonie a d’ailleurs consacré cette dernière, qui a remporté pour une deuxième fois le Félix de l’Artiste féminine de l’année. Du côté masculin, c’est Les Louanges qui a décroché les honneurs.

Le 48e Gala de l’ADISQ a par ailleurs offert aux téléspectateurs un moments particulièrement touchant avec une prestation de Robert Charlebois. L’artiste a revisité plusieurs de ses grands succès avant de conclure son passage par une réunion chargée d’émotion avec Louise Forestier, avec qui il avait créé la chanson Lindbergh il y a près de six décennies.

Pour l’occasion, le chanteur était accompagné de Rose Naggar-Tremblay, qui avait déjà partagé la scène avec lui lors d’un concert présenté avec l’Orchestre symphonique de Montréal en 2024.

La soirée a également été l’occasion de rendre hommage à Diane Tell, soulignant ses 50 années de carrière. L’autrice-compositrice-interprète, récipiendaire de plusieurs Félix au début de son parcours artistique, a reçu le Félix Reconnaissance pour sa contribution à la chanson québécoise et pour le rayonnement de son œuvre à travers la francophonie.