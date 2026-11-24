Quatre représentants du collectif Impro Alma ont représenté le Québec jusqu’en Belgique au début du mois de novembre, où ils ont pris part au Mini Mondial de l’Impro, un rassemblement international réunissant des passionnés d’improvisation de la francophonie.

Partie le 5 novembre, la délégation almatoise a vécu une aventure de 17 jours au cours de laquelle elle a croisé le fer avec des équipes de Belgique, de France et de Suisse. Au-delà des performances sur scène, les improvisateurs retiennent surtout la richesse des échanges vécus durant le séjour.

« Des dizaines de rencontres humaines et artistiques qui nous auront fait grandir dans notre pratique », a souligné le collectif sur ses réseaux sociaux au terme de l’événement.

Le festival s’est conclu par un tournoi mettant en compétition les délégations des quatre nations francophones. Après un parcours relevé, l’équipe d’Alma est parvenue à se hisser jusqu’à la grande finale, où elle a affronté la troupe d’improvisation suisse. Dans un match chaudement disputé, les représentants du collectif Impro Alma ont finalement arraché la victoire, mettant ainsi la main sur les honneurs du tournoi.