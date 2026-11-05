Faits divers

 Temps de lecture : 44s

Production de faux documents : une ex-fonctionnaire devant les tribunaux

Le 05 novembre 2026 à 13 h 00
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une ancienne employée du ministère de l’Immigration et de l’Intégration du Québec fait face à la justice à la suite d’une enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption.

Marilena Ida est accusée d’abus de confiance et de fabrication de faux documents. Selon les conclusions de l’enquête, celle-ci aurait profité de son poste de coordonnatrice par intérim du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) pour délivrer plus d’une centaine de faux certificats de sélection du Québec à des candidats qui ne satisfaisaient pas aux critères d’admissibilité du programme. Les gestes présumés seraient survenus entre le 22 août 2016 et le 3 février 2019. 

Rappelons que le PEQ s’adresse aux étudiants étrangers diplômés au Québec ainsi qu’aux travailleurs étrangers temporaires. Il constitue l’une des principales voies d’accès au Certificat de sélection du Québec, un document officiel délivré par le gouvernement provincial qui permet d’amorcer les démarches en vue d’obtenir la résidence permanente au Canada.

Marilena Ida devra comparaître le 10 décembre 2026 au palais de justice de Montréal afin de répondre aux accusations portées contre elle.

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