Faits divers

 Temps de lecture : 53s

Québec En Alerte mis à l’épreuve le 18 novembre

Le 13 novembre 2026 à 15 h 00
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministère de la Sécurité intérieure (MSI) procédera, le 18 novembre prochain à 13 h 55, à un test du système Québec En Alerte partout dans la province. L’exercice vise à sensibiliser la population à l’importance de cet outil de communication d’urgence, tout en permettant aux autorités et à leurs partenaires de vérifier son bon fonctionnement.

Selon le ministère, ce test servira notamment à confirmer l’efficacité du processus de diffusion des alertes et à repérer d’éventuels ajustements techniques. Les radiodiffuseurs et les compagnies de télécommunications participeront également à cette vérification annuelle.

Québec En Alerte est utilisé pour transmettre rapidement des avis à la population lorsqu’une situation représente une menace réelle ou imminente pour la vie ou la sécurité des citoyens. Le système peut être déployé dans divers contextes, notamment lors de catastrophes naturelles comme les tornades ou les feux de forêt, dans le cadre d’une alerte AMBER à la suite de la disparition d’un enfant, ou encore lorsqu’une situation dangereuse implique, par exemple, un individu armé.

Selon la nature et l’étendue de la menace, les messages peuvent être diffusés à travers tout le Québec ou être limités à une région précise. Les alertes sont transmises simultanément en français et en anglais à la télévision, à la radio ainsi que sur les appareils mobiles compatibles.

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