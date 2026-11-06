Festivalma et Murph Fitness visent plus grand pour Wodstock Endurance

Festivalma et Murph Fitness ont annoncé un partenariat en vue de l’organisation de Wodstock Endurance 2027, un événement sportif qui se tiendra le 8 mai prochain au Centre Multisport d’Alma. Athlètes et spectateurs y seront conviés pour une journée placée sous le signe du dépassement de soi.

Les deux organisations souhaitent mettre en commun leurs expertises afin de bonifier l’expérience offerte tant aux participants qu’au public. Le partenariat prévoit notamment une amélioration de la qualité sportive de la compétition, un réaménagement du site, le développement de nouveaux partenariats ainsi qu’une augmentation progressive de la capacité d’accueil de l’événement.

Les organisateurs souhaitent également accroître le rayonnement de Wodstock Endurance à l’extérieur du Saguenay−Lac-Saint-Jean et contribuer au positionnement d’Alma comme destination privilégiée pour l’accueil de compétitions sportives d’envergure. À plus long terme, l’ambition est de faire de l’événement un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’endurance au Québec.

« Dans le passé, nos 2 organisations avaient déjà travaillé ensemble pour la production d’un événement de Crossfit. En tant que créateur d’événements autant culturels que sportifs, il était tout naturel pour Festivalma d’embarquer dans cette aventure. », a mentionné le président de Festivalma, Jean-Sébastien Fortin.

« Afin de nous concentrer au maximum sur le côté sportif de l’événement, nous avions besoin de renfort pour la prise en charge des autres départements. Les forces de nos équipes respectives contribueront à faire croître Wodstock Endurance. », ont ajouté les co-propriétaires de Murph Fitness Camil Morin et Jean-Mikael Desmarais.

Les inscriptions pour l’édition 2027 ouvriront officiellement le 1er décembre. La programmation complète de l’événement doit quant à elle être dévoilée au printemps 2027.