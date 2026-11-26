Les partisans des Saguenéens de Chicoutimi peuvent replonger dans les émotions de la conquête du printemps 2026 dès maintenant, avec la sortie d’une nouvelle série documentaire de trois épisodes sur Crave. Intitulée La coupe ou rien, la production de Stéphane Paquin propose un regard privilégié sur le parcours éliminatoire de l’équipe, en donnant notamment la parole aux joueurs au moment où ils vivaient les événements.

Pendant deux mois, le réalisateur et producteur de SP4 Images a suivi l’organisation de près. Son objectif : immortaliser un moment historique pour la formation et permettre aux partisans de découvrir ce qui se déroulait derrière les portes du vestiaire.

« C’est le parcours des séries éliminatoires des Sags, mais vu de l’intérieur et ma vision à moi », résume Stéphane Paquin.

La particularité de la série repose entre autres sur le moment où les entrevues ont été réalisées. Plutôt que de revenir sur les événements plusieurs mois après la conquête, le réalisateur a rencontré les joueurs entre chacune des rondes éliminatoires. Leurs réactions et leurs impressions permettent ainsi de suivre l’évolution de l’équipe au fil de son parcours.

Le projet est né d’une initiative de Stéphane Paquin, qui avait déjà collaboré avec les Saguenéens lors des célébrations de leur 50e anniversaire. Ayant entendu l’organisation parler de ses ambitions pour 2026, il a proposé de documenter cette saison qui s’annonçait déterminante.

Il a toutefois fallu établir un lien de confiance pour permettre à une caméra de suivre l’équipe dans un contexte où la pression était particulièrement importante.

L’entraîneur-chef Yanick Jean affirme que la présence du réalisateur n’a finalement pas été une distraction pour les joueurs.

« Après quelques rencontres, tu vois que ça va être facile. Ça n’a pas été un défi », explique-t-il, soulignant le professionnalisme de Stéphane Paquin et la maturité démontrée par ses joueurs.

Pour le capitaine actuel des Saguenéens, Christophe Berthelot, la production offre aux partisans l’occasion de découvrir une facette de l’équipe à laquelle ils n’ont habituellement pas accès.

« Ça leur permet de voir peut-être une facette qu’ils ne peuvent pas voir souvent. Dans les coulisses et dans les moments plus durs », souligne-t-il.

Des retrouvailles chargées d’émotions

La première projection qui a eu lieu le 19 novembre dernier au Cinéma Odyssée à Chicoutimi a également été l’occasion de réunir plusieurs membres de l’équipe championne. Des joueurs qui évoluent maintenant avec d’autres formations ont notamment fait le déplacement pour assister au visionnement.

Au total, les dix joueurs qui évoluent toujours dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec étaient présents, en plus de trois anciens coéquipiers qui jouent ailleurs au Canada.

Yanick Jean et Christophe Berthelot ont tous deux souligné le plaisir de retrouver ces joueurs et de pouvoir se remémorer ensemble les moments vécus durant les séries.

Lucas Beckman, qui défend maintenant la cage des Eagles du Cap-Breton, faisait également partie des joueurs réunis pour l’occasion. Celui qui était devant le filet des Saguenéens lors de la conquête estime que le documentaire lui permettra de conserver un souvenir précieux de cette expérience.

« Dans le futur, quand je serai plus vieux, je vais être capable de revoir ces moments-là, puis juste revivre. C’est vraiment spécial que Stéphane ait pu faire ça pour nous », mentionne-t-il.