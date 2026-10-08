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Projet éolien au nord de La Doré : nouvelle étape de complétée

Le 08 octobre 2026 - Modifié à 10 h 08 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Une nouvelle étape a été complétée pour le projet de parc éolien Utshishkau, situé au nord de La Doré. Le projet, piloté par Hydro-Québec, est maintenant inscrit au Registre des évaluations environnementales du Québec.

Selon Radio-Canada, l’avis public marquant le début de l’évaluation a été émis le 24 septembre dernier. Dans le document, il est écrit que toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre, par écrit et au plus tard le 26 octobre 2026, de ses observations sur les enjeux que l’étude d’impact devrait aborder.

Rappelons que cette inscription au Registre fait écho aux séances d’informations publiques réalisées par Hydro-Québec et qui se sont déroulées le mois dernier à Saint-Félicien. Mentionnons finalement que si tout se passe selon les échéanciers, le parc éolien, composé d’entre 90 et 115 éoliennes, verra le jour en 2032 et générera 650 MW d’électricité.

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