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Meurtre dans le quartier St-Georges ; le principal accusé assassiné en prison

Le 02 octobre 2026 - Modifié à 13 h 58 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le détenu de 51 ans qui a perdu la vie dans le Centre de prévention de Roberval serait Marc Gilbert, l’homme accusé de meurtre au premier degré sur une femme de Jonquière le 8 juillet dernier.

Selon le Quotidien, les détails du motif de l’agression et la manière dont M. Gilbert a été assassiné n’ont toutefois pas été dévoilés ce vendredi au Palais de justice de Chicoutimi. Rappelons qu’en juillet dernier, plusieurs policiers s’étaient rendus dans un appartement sur la rue de La Loire, dans le quartier St-Georges de Jonquière. Un homme avait alors assené un coup de couteau à la gorge d’une femme et avait blessé un mineur. La femme avait perdu la vie rapidement après l’attaque. Dans le dossier de Marc Gilbert, un homme de 34 ans a été rencontré par les autorités et l’enquête se poursuit. Mentionnons qu’il s’agit d’une deuxième mort suspecte à survenir dans l’enceinte de l’établissement de détention en quelques semaines.

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