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Les membres approuvent le projet

La future Caisse Desjardins du Lac-Saint-Jean-Est verra le jour en 2027

Le 03 octobre 2026 à 07 h 34
Par Jean Tremblay - Journaliste

Les membres des caisses Desjardins d’Alma et des Cinq-Cantons ont donné leur feu vert au projet de regroupement lors des assemblées générales tenues le 14 septembre dernier. Le projet doit maintenant franchir une dernière étape importante, soit l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF), avant la création officielle de la nouvelle caisse, prévue le 1er janvier 2027.

Le projet nécessitait l’appui d’au moins les deux tiers des membres votants des deux organisations. Les résultats obtenus ont permis de poursuivre les démarches en vue du regroupement.

En effet, le projet de regroupement présenté par les caisses Desjardins d’Alma et des Cinq-Cantons a obtenu un appui de 74,08 % du côté des membres d'Alma alors que le projet a rallié 76,43 % des voix chez les membres des Cinq-Cantons.

La nouvelle coopérative financière, formée de plus de 51 000 membres, gérera un actif de 5 500 M$.

Selon Maxime Tremblay, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins d’Alma, le projet ne découle pas d’une situation de difficulté financière. Il s’inscrit plutôt dans une volonté de renforcer l’organisation et de préparer son avenir.

« C’est vraiment un regroupement par opportunité. On a deux organisations qui vont extrêmement bien, qui sont très solides, mais, comme vous le savez, le monde est en mouvement, donc on se doit de regarder à long terme et non pas juste aujourd’hui », explique-t-il.

La nouvelle institution portera le nom de Caisse Desjardins du Lac-Saint-Jean-Est. Elle réunira les activités des deux caisses et permettra, selon le représentant, de créer une institution financière plus solide à l’échelle du territoire.

Aucun emploi supprimé

Le regroupement n’entraînera pas de suppressions d’emplois, assure-t-on. Le réseau de distribution demeurera également en place.

« Il n’y a pas de perte d’emploi, le réseau de distribution reste le même comme il l’est actuellement », affirme le représentant.

Pour les membres, la transition devrait également se faire progressivement. Les numéros de membre et de compte ne changeront pas. Le transit de la Caisse d’Alma sera conservé, tandis que certains changements administratifs toucheront les membres de la Caisse des Cinq-Cantons. Ces derniers n’auront toutefois aucune démarche particulière à effectuer.

Le regroupement doit aussi permettre une plus grande spécialisation des employés afin de mieux répondre aux besoins des membres et des clients.

Une seule direction générale

La nouvelle caisse fonctionnera avec une seule direction générale. La Caisse d’Alma dispose actuellement d’une direction générale par intérim, une situation qui a notamment contribué à amorcer une réflexion sur l’avenir des deux organisations.

Un processus d’embauche déterminera la personne qui occupera le poste de directeur général de la nouvelle caisse.

Pour les dirigeants, le regroupement constitue ainsi une occasion de maintenir une forte présence de Desjardins sur le territoire. « On veut continuer d’être très présents sur le territoire pour nos membres, pour nos clients, puis pour nos organismes », souligne le président.

L’approbation de l’AMF devient maintenant la prochaine étape avant la mise en place officielle de la Caisse Desjardins du Lac-Saint-Jean-Est, prévue au début de 2027.

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