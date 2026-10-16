Un lieu de recueillement pour les bébés partis trop tôt

La Nichée a inauguré un espace commémoratif au cimetière Saint-Sacrement d’Alma afin d’offrir aux familles endeuillées un endroit où se recueillir et honorer la mémoire de leur bébé.

À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, le 15 octobre, l’organisme La Nichée a inauguré un lieu de recueillement au cimetière Saint-Sacrement d’Alma. Aménagé en mémoire des bébés décédés pendant la grossesse ou peu après leur naissance, cet espace vise à offrir aux parents et à leurs proches un endroit pour se souvenir, vivre leur deuil et rendre hommage à leur enfant.

La perte d’un bébé représente une épreuve douloureuse pour les familles, qui doivent faire le deuil d’un enfant et d’un avenir qu’elles avaient commencé à imaginer. Avec cette initiative, La Nichée souhaite reconnaître cette réalité et permettre aux parents de disposer d’un lieu symbolique où se recueillir, à leur rythme et selon leurs besoins.

« Nous souhaitons que les parents sachent que leur histoire compte et que la mémoire de leur bébé a sa place. Ce lieu leur permettra de venir se recueillir à leur façon. Nous voulons aussi leur rappeler qu’ils peuvent se tourner vers La Nichée lorsqu’ils ressentent le besoin d’être écoutés ou accompagnés », souligne la directrice générale de l’organisme, Diane Tanguay.

Un espace pour se souvenir

Au cœur de ce nouvel espace se trouve un arbre commémoratif, planté lors de l’inauguration. Celui-ci symbolise la mémoire des bébés partis trop tôt et constitue un repère pour les familles qui souhaitent revenir se recueillir au fil du temps.

L’endroit se veut accessible à toutes les personnes touchées par le deuil périnatal, qu’elles souhaitent s’y rendre seules ou accompagnées de leurs proches. Aucun rituel particulier n’est imposé : chacun peut y vivre un moment de silence, se remémorer son enfant ou simplement prendre le temps d’accueillir ses émotions.

Au-delà de l’aménagement physique, cette initiative vise également à sensibiliser la population à une réalité parfois difficile à aborder. En soulignant la Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, La Nichée souhaite contribuer à ouvrir le dialogue et à rappeler l’importance de reconnaître la douleur des parents endeuillés.

L’organisme invite notamment les proches à faire preuve d’écoute et de présence, sans chercher à minimiser la perte vécue. Ces gestes peuvent aider les familles à traverser cette épreuve en se sentant moins seules.

Du soutien pour les familles endeuillées

En complément de ce lieu de recueillement, La Nichée offre différentes ressources aux parents touchés par le deuil périnatal. Des rencontres individuelles, des groupes de partage, des services d’écoute et un journal de deuil sont notamment proposés afin de permettre aux personnes endeuillées d’exprimer leurs émotions, d’échanger avec d’autres parents ou de conserver une trace de leurs pensées et de leurs souvenirs.

Les personnes qui souhaitent obtenir de l’information sur les services offerts peuvent communiquer avec La Nichée au 418 668-3738.

Établie à Alma depuis 1992, La Nichée est un organisme communautaire famille et un centre de ressources périnatales qui accompagne les parents aux différentes étapes de la maternité et de la paternité. Par ses activités et ses services, l’organisme souhaite offrir un milieu accueillant où chaque famille peut trouver une écoute adaptée à son histoire et à ses besoins.