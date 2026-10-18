Un aide-mémoire conçu à l’endroit des commerçants

Alors que le phénomène de l’itinérance gagne du terrain au Lac-Saint-Jean comme ailleurs, la Table de lutte à la pauvreté pour l'inclusion sociale de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est lançait la semaine dernière un guide pour aider les commerçants à interagir adéquatement avec les personnes en situation d’itinérance.

Au recto, le petit document plastifié décrit d’abord la bonne approche à adopter lors d’une interaction avec une personne en situation d’itinérance. Quatre astuces sont énoncées, en commençant par « respecter la bulle de la bulle de la personne pour éviter qu’elle se sente agressée par votre présence ».

La deuxième astuce est d’« interpeller la personne avec respect en utilisant un ton de voix calme », et la troisième d’« écouter ce que la personne nomme afin d’identifier son besoin et de l’orienter vers le meilleur service.

La quatrième et dernière astuce est de « toujours faire preuve de tolérance, et plus particulièrement en périodes de grands froids ou de grandes chaleurs ». De façon générale, « il est essentiel d’adopter une approche bienveillante », est-il également indiqué.

Ressources disponibles

Au verso, le guide recense l’ensemble des ressources disponibles pour les personnes en situation d’itinérance sur le territoire de Lac-Saint-Jean-Est. Tout y est : les services d’alimentation et d’accès à l’eau, d’hébergement, d’intervention sociale et de distribution de matériel de consommation ou encore les endroits où il est possible de prendre une douche et d’utiliser une salle de bain.

Sont également répertoriés les buanderies ainsi que les lieux donnant accès à l’Internet, à des ordinateurs, à des prises électriques, au téléphone ou à des vêtements. Un code de couleur permet également d’identifier dans quel secteur de Lac-Saint-Jean-Est les services se trouvent.

L’agente au développement social et représentante de la Table de lutte à la pauvreté, Julie Maltais, explique que le lancement de l’aide-mémoire découle d’une « volonté commune des différents partenaires de la table de trouver des façons concrètes d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation d’itinérance ».

La distribution du document est déjà bien entamée. L’objectif est d’en remettre un exemplaire à tous les commerçants de Lac-Saint-Jean-Est susceptibles d’en avoir besoin. Pour s’assure que son utilisation soit bien comprise, un code QR redirigeant vers une vidéo explicative a été apposé sur l’aide-mémoire lorsque le propriétaire n’est pas présent au moment de sa distribution.