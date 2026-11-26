Réunis en caucus présessionnel, les porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Sol Zanetti, ont dévoilé les priorités de leur formation politique en vue de la prochaine rentrée parlementaire.

Le parti affirme que son premier geste à l'Assemblée nationale sera le dépôt d'un projet de loi visant à renforcer la protection des locataires dans un contexte où la crise du logement demeure préoccupante.

La proposition de Québec solidaire repose sur deux mesures principales. D'une part, le parti souhaite prolonger le moratoire sur les évictions, qui doit prendre fin en 2027. D'autre part, il veut interdire les évictions pendant la période hivernale. Selon la formation politique, ces changements pourraient être mis en œuvre sans coût supplémentaire pour l'État.

En parallèle, Québec solidaire promet de mettre de l'avant, chaque jour jusqu'à la fin de l'année, le témoignage d'une personne touchée par la crise du logement afin de maintenir la pression sur le gouvernement.

« Ça ne coûte rien à l'État de protéger les locataires. Le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse faire aux Québécois: stopper l'hémorragie et décréter une trêve hivernale sur les évictions en attendant de régler la crise une fois pour toutes. Il n'y a rien de plus urgent que de protéger les familles qui risquent de se retrouver à la rue en plein hiver », a déclaré Ruba Ghazal.

De son côté, Sol Zanetti s’est attaqué au gouvernent en décrivant son début de mandat comme « désorganisé, confus et éparpillé ».

« On a perdu un temps précieux en repoussant à deux reprises la rentrée parlementaire. Pourtant, le premier ministre a promis de collaborer avec les autres partis. Il peut le prouver dès maintenant en s'engageant à prolonger le moratoire sur les évictions et à instaurer une trêve hivernale. », a déclaré l’élu.