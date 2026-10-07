La Fondation du Collège d’Alma invite sa communauté à faire partie de son histoire

Il y a deux ans, la Fondation du Collège d’Alma lançait une ambitieuse campagne majeure avec un objectif de 3 millions de dollars en trois ans. Aujourd’hui, un impressionnant montant de 2,3 millions de dollars a déjà été amassé.

Derrière ce chiffre, il y a une mobilisation remarquable du milieu corporatif, des partenaires et des entreprises qui croient au rôle essentiel que joue le Collège dans notre région.

La campagne n’est toutefois pas terminée. Pour franchir la prochaine étape, la Fondation s’adresse maintenant à vous. À celles et ceux qui ont étudié au Collège et qui repensent avec nostalgie à leurs années en nos murs. À nos diplômées et diplômés qui, chez nous, ont tracé un segment important de leur parcours. À nos retraitées et retraités qui ont marqué notre histoire. Aux anciennes et anciens athlètes qui ont le JA tatoué sur le coeur. Aux parents, aux membres du personnel, aux amies et amis du Collège, bref, à toutes les personnes qui croient qu’au Collège d’Alma, on trouve son X.

Donner aujourd’hui pour multiplier les possibilités de demain

Un don à la Fondation, ce n’est pas simplement une contribution financière. C’est un geste qui permet de créer des possibilités concrètes pour des étudiantes et étudiants, de donner un coup de pouce au bon moment, d’accéder à une opportunité qui semblait hors de portée, et même parfois de changer un parcours, une vie!

C’est exactement ce que croit Mathieu Savard, diplômé en Sciences de la nature en 1996 et ambassadeur de la campagne : « En donnant, on contribue concrètement à façonner les citoyens et citoyennes de demain, on pose un geste pour l’avenir : le leur, le nôtre! »

Pour Chantale Tremblay, diplômée en Soins infirmiers en 2003, donner est aussi une façon de redonner à une communauté qui lui est chère : « À l’intérieur de chaque jeune d’aujourd’hui, il y a la possibilité d’un avenir meilleur : des citoyens engagés, des travailleurs compétents, des entrepreneurs audacieux.

Les sommes ainsi recueillies permettent notamment de soutenir le fonds d’aide, qui répond à une réalité financière précaire pour certaines personnes étudiantes, de bonifier l’expérience étudiante, de permettre aux jeunes de vivre des moments uniques, de contribuer au développement de projets d’envergure du Collège et bien plus encore!

Il n’y a pas de petit don

La force de cette campagne repose sur sa capacité à rassembler. Un don de 20 $, de 50 $, de 100 $ ou davantage, chaque geste compte et nous rapproche un peu plus de notre objectif. Faisons équipe pour encourager notre relève!

Soutenir le Collège d’Alma, c’est investir dans bien plus qu’un établissement d’enseignement supérieur. C’est investir dans la jeunesse, dans leurs rêves, dans leur parcours, dans notre région et dans l’avenir que nous souhaitons construire ensemble.

https://www.collegealma.ca/fondation/faire-un-don/