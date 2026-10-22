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La programmation de novembre de Ville d'Alma Spectacles

Le 22 octobre 2026 à 16 h 00
Par Ville d'Alma Spectacles

Contenu commandité

 

Humour, chanson, musique classique, Ville d’Alma Spectacles en a pour tous les goûts!

 

Humour

Alexandre Forest | En rodage

Boîte à Bleuets

4 novembre, 20 h

Humour

Tommy Néron | Les fleurs poussent encore - COMPLET

Boîte à Bleuets

5 novembre, 20 h

Humour

Mat Lévesque | Beleuet

Boîte à Bleuets

6 novembre, 20 h

Chanson

Ludovick Bourgeois | Karaoké 90

Salle Michel-Côté

7 novembre, 20 h

Chanson

Bruno Rodéo | Le feu dans place

Boîte à Bleuets

12 novembre, 20 h

Humour

Mariana Mazza | Foie gras

Salle Michel-Côté

13 novembre, 20 h

Chanson

Fredz | On s'enverra des fleursQUELQUES BILLETS

Salle Michel-Côté

14 novembre, 20 h

Théâtre

Le crime de l'Orient Express

Salle Michel-Côté

17 novembre, 20 h

Humour

Pierre-Yves Roy-Desmarais | Une année en un an COMPLET - Report du 28 mai 2026

Salle Michel-Côté

18 novembre, 20 h

Chanson

Michel Rivard | Après, on va où ?

Salle Michel-Côté

19 novembre, 20 h

Chanson

Dumas | Piano voix diapos

Salle Michel-Côté

20 novembre, 20 h

Variétés

La boîte à Boldock - Cabaret 3

Boîte à Bleuets

24 novembre, 20 h

Humour

Simon Gouache | Pour l’instant - QUELQUES BILLETS

Salle Michel-Côté

26 novembre, 20 h

Humour

Pierre Hébert | Grandiose - COMPLET

Salle Michel-Côté

28 novembre, 20 h

Musique

Buzz Cuivres | Le Noël de Buzz Cuivres

Salle Michel-Côté

29 novembre, 14 h

Pour acheter vos billets;

Visitez le site almaspectacles.com

Téléphonez au 418 545-3330

Contactez la billetterie au billeterie@ville.alma.qc.ca

Achetez vos billets sur place à la Billetterie de la Salle Michel-Côté, le mercredi de 16h à 19h et à la Bibliothèque d'Alma, sur les heures d'ouverture.

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