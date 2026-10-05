Extra

 Temps de lecture : 1 min 4 s

Le stationnement à étages : une infrastructure qui traverse les époques

Culture Almatoise

Le 05 octobre 2026 - Modifié à 13 h 49 min
Par Ville d'Alma

Contenu commandité

C’est en 1963 que l’idée du stationnement à étages émerge, en même temps que la recommandation de terminer la construction du boulevard des Cascades. La rareté des espaces de stationnement constitue alors un enjeu important pour le développement commercial. En 1966, le Syndicat d’entraide économique clame le problème et entreprend des démarches pour trouver des solutions adaptées, notamment par l’aménagement d’une infrastructure visant à optimiser l’offre de stationnement.

Ce n’est qu’en 1971 que les travaux commencent. C’est également le début de la construction du centre commercial, la Plaza d’Alma, et de la voie souterraine reliant la rue Collard au boulevard des Cascades. Laval Fortin est à la tête de ces nouvelles constructions ainsi que de deux écoles polyvalentes. Il est proclamé « Homme de l’année » en 1972 par le Cercle des affaires d’Alma pour ses rénovations urbaines, contribuant ainsi au développement commercial d’Alma.

En janvier 1996, un nouveau projet de revitalisation du centre-ville donne lieu à plusieurs interventions, notamment au stationnement à étages. C’est également à cette époque que sont aménagées la place publique de la rue Sacré-Coeur et la promenade du boulevard des Cascades.

Les dernières interventions ont eu lieu en 2008, lors de la modernisation des façades extérieures.

Depuis sa conception, le stationnement à étages a accompagné les différentes étapes de transformation du centre-ville d’Alma. Après plus de 50 ans, les travaux de réfection qui s’amorcent permettront de préserver cette infrastructure importante et de l’adapter aux besoins actuels, tout en contribuant à la vitalité et à l’accessibilité du centre-ville pour les années à venir. 

Image1

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Extra

Programme dentaire public : 5 idées reçues à déboulonner
Publié le 28 septembre 2026

Programme dentaire public : 5 idées reçues à déboulonner

Depuis son déploiement, le programme dentaire public fait l'objet de plusieurs perceptions erronées, transmises de bouche à oreille sans toujours être vérifiées. Certaines de ces idées découragent des personnes admissibles de faire une demande, tandis que d'autres créent de fausses attentes chez celles qui s'y inscrivent. Voici cinq ...

LIRE LA SUITE

Extra

L'innovation d'ici dans chaque verre
Publié le 24 septembre 2026

L'innovation d'ici dans chaque verre

Contenu commandité Le lait évolue avec les habitudes de consommation. C’est dans cette optique que Nutrinor vient de lancer Le Protéiné , une nouvelle gamme de lait conçue pour répondre aux besoins des familles actives et des consommateurs à la recherche de choix à la fois pratiques et nutritifs. Offrant 20 g de protéines par portion de ...

LIRE LA SUITE

Extra

Mieux accueillir les personnes aînées LGBTQ+
Publié le 21 septembre 2026

Mieux accueillir les personnes aînées LGBTQ+

Contenu commandité Les 6 et 7 octobre prochains, la Fondation Émergence offrira trois formations gratuites à Chicoutimi, à Alma et à Dolbeau-Mistassini afin de mieux faire connaître les réalités des personnes aînées LGBTQ+ et de favoriser des milieux plus accueillants et sécurisants. Organisée en partenariat avec l’organisme régional ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES