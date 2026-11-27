Le Club de karaté Shotokan d’Alma souhaite donner un nouvel élan à son championnat provincial, qu’il accueille depuis maintenant 20 ans. Pour la prochaine édition, prévue le 24 avril au Centre multisports d’Alma, les nouveaux directeurs techniques du club veulent notamment miser sur les bourses pour attirer davantage de participants.

Le championnat provincial de l’Association Karaté Shotokan (AKS) est organisé uniquement à deux endroits au Québec, soit à Alma et à Repentigny. Malgré cette tradition, le club d’Alma souhaite augmenter le nombre de karatékas présents à son rendez-vous annuel, alors que la dernière édition a réuni environ 160 athlètes.

« On doit faire rayonner plus cet événement. À Repentigny, c’est en moyenne 300 karatékas des 45 dojos du Québec qui y participent. Chez nous, c’est seulement 160 athlètes que nous avons accueillis lors de la dernière édition. Minimalement, on veut au moins accoter le nombre de participants que Repentigny », explique le directeur technique du club, Patrick Fortier.

Pour tenter d’atteindre cet objectif, le club souhaite bonifier les bourses remises aux participants. Une initiative qui vise à promouvoir la persévérance des athlètes, tout en ajoutant un attrait à la compétition. Les bourses seront attribuées au hasard dans certaines catégories, afin que tous les participants aient une chance d’en obtenir une.

Il s’agit d’une première mesure mise en place par les deux directeurs techniques, qui souhaitent éviter que la participation à l’événement continue de diminuer.

« On ne peut pas laisser dégringoler cet événement, voir la participation aller en baisse. On ne peut pas perdre une compétition de cette envergure, donc on va faire le nécessaire pour que ça s’améliore. »

Un défi d’hébergement

La capacité d’accueil de la région représente toutefois un obstacle pour les organisateurs, particulièrement pour les participants qui viennent de l’extérieur avec leur famille. Le manque de chambres d’hôtel à Alma complique la venue de certains karatékas, qui doivent parfois trouver un hébergement dans d’autres villes.

Selon Patrick Fortier, la région manque d’environ 650 chambres, ce qui oblige certains visiteurs à se loger jusque dans le secteur de Chicoutimi. Cette situation entraîne des frustrations chez des participants qui auraient préféré demeurer à proximité du site de compétition.

« Il y a beaucoup de personnes lorsqu’ils viennent au championnat, qui chialent parce qu’ils ont dû se trouver un hôtel à l’extérieur de la ville. Il y a des gens qui doivent se loger à Chicoutimi. Mais ça, ce n’est pas un problème qu’on peut vraiment régler. »

Des partenaires recherchés

Le club souhaite également pouvoir compter sur des entreprises de la région pour soutenir l’initiative et contribuer à faire augmenter les sommes offertes en bourses. Les organisateurs espèrent que des partenaires se joindront à eux pour bonifier les récompenses remises aux athlètes.

Pour Patrick Fortier, le karaté représente bien plus qu’une discipline sportive.

« Le karaté, c’est une belle façon de surmonter des échecs, de passer au travers des gros défis, autant pour les jeunes que pour les plus vieux. Ça permet de gagner confiance en soi aussi. Et les entreprises permettent à ces jeunes de vivre tout ça en nous aidant à mettre des beaux prix comme ça en bourses », conclut-il.