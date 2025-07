Marie-Josée Larouche briguera un second mandat à Labrecque

« C’est avec enthousiasme et un profond attachement pour notre belle municipalité que je vous annonce mon intention de solliciter un deuxième mandat à titre de mairesse de Labrecque », fait savoir Marie-Josée Larouche à l’approche des élections municipales de 2025.

Au cours des quatre dernières années, la mairesse affirme avoir « travaillé avec différentes personnes pour faire avancer de nombreux projets, améliorer les services et continuer de bâtir un milieu de vie à la hauteur des aspirations des résidents de Labrecque ».

Marie-Josée Larouche entend maintenant aller à la rencontre de ses citoyens afin de faire le bilan du travail accompli et échanger avec eux quant à l’avenir de la municipalité. Elle dit vouloir effectuer sa tournée au courant des prochaines semaines.

« Je suis toujours aussi disponible, motivée et engagée à poursuivre mon travail de mairesse avec rigueur, transparence et écoute. Je souhaite continuer de travailler avec les citoyens pour faire progresser Labrecque et répondre aux besoins des familles, des aînés, des jeunes et de l’ensemble de notre population. »

Bilan

Marie-Josée Larouche a contribué à la réalisation de plusieurs projets au cours de son premier mandat.

Elle mentionne notamment la réfection du réseau routier, le prolongement du réseau d’aqueduc dans le rang 2, la modernisation du terrain de balle, la restauration des jeux d’eau ainsi que la mise en place d’infrastructures qui ont participé à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens tout en favorisant le développement économique.

Entre autres choses, elle dit aussi être « très fière de l’avancement du dossier de l’usine d’assainissement des eaux usées. C’est un dossier très compliqué qui se travaille depuis de nombreuses années et nous sommes maintenant très près de la réalisation. »