Mario Simard défendra la région en tant que nouveau porte-parole au commerce international

Alors que les travaux parlementaires viennent de reprendre à Ottawa, le député de Jonquière, Mario Simard, ajoute une nouvelle corde à son arc. Le député du Bloc Québécois vient d’être nommé porte-parole et vice-président du parti en matière de commerce international, une nomination qu’il voit comme une opportunité pour défendre la région.

Alors que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est durement touché par les tarifs douaniers américains, le député souhaite profiter de cette nomination pour défendre les intérêts régionaux, notamment dans le domaine forestier et de l’aluminium. Des dossiers sur lesquels il travaille déjà en tant que porte-parole en matière de ressources naturelles et d’énergie.

Mario Simard n’a pas tardé à mentionner sa volonté de doter la région d’un laminoir. Cet outil permettrait à la région de transformer directement son propre aluminium. Mais ce n’est pas tout puisque selon lui, le gouvernement souhaite aussi accentuer ses échanges économiques avec l’Europe en matière de minéraux critiques. Il compte donc en faire profiter la région : « Je pense entre autres à des projets comme Ariane Phosphate et First Phosphate chez nous qui pourraient bénéficier d'ententes avec l'Europe où il y a des clients potentiels qui sont assez intéressants. »

Le conflit autour du bois d’œuvre fera l’objet d’études par le comité du commerce international du Bloc Québécois. Mario Simard entend également se pencher sur la renégociation de l’ACEUM, un traité commercial qui vise à faciliter les échanges entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Pour l’instant le Canada n’a toujours pas entamé les discussions avec Washington.

Un nouveau rôle

Au sein de ce comité, Mario Simard sera amené à proposer différentes études au gouvernement sur des sujets spécifiques, dans le but de servir les intérêts de la province. « Ça permet de faire beaucoup de maillage avec des intervenants, avec des entreprises et ça permet aussi de pouvoir pousser des initiatives qui touchent spécifiquement le commerce international », explique le député bloquiste.

Mario Simard questionne notamment les investissements du gouvernement dans le domaine du gaz et du pétrole qui sont les seuls qui ne subissent pas de tarifs. « C’est un peu illogique alors que le secteur forestier peine encore aujourd'hui à retrouver une rentabilité et est un peu laissé de côté », explique-t-il.

Le député reste confiant quant à sa collaboration avec le gouvernement même si celui-ci est majoritaire. « Si on a réussi à faire mettre le phosphate sur la bonne liste des minéraux critiques, c'est que le gouvernement a accepté de faire ça avec nous, tout comme les investissements à Port-Saguenay », souligne-t-il en ajoutant qu’il n’a pas eu de problème avec le gouvernement jusque-là.