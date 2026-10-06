Le Parti québécois domine la région

À la suite de la soirée électorale de lundi dernier, la carte politique du Québec se transforme. Alors que la Coalition avenir Québec occupait une grande partie du territoire, le Parti québécois a désormais pris le dessus, formant un gouvernement minoritaire sous la direction de son chef, Paul St-Pierre Plamondon.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean ne fait pas exception et contribue à ce changement de paysage politique. Chacune des circonscriptions de la région est désormais représentée par le Parti québécois, qui célébrait hier le 50e anniversaire de sa première accession au pouvoir.

Dans l’ensemble du Québec, le taux de participation s’est établi à 66,89 %. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la moyenne régionale s’élève quant à elle à 66,3 %, soit un taux légèrement inférieur à celui enregistré à l’échelle provinciale.

De retour ici, Isabelle Thibeault, du Parti québécois (PQ), a remporté son pari électoral. La candidate d’Albanel représentera la circonscription de Roberval à l’Assemblée nationale pour les quatre prochaines années.

William Fradette reprend à ses côtés la circonscription de Lac-Saint-Jean des mains de la Coalition avenir Québec. Le nouveau député succède au caquiste Éric Girard, qui détenait le siège depuis 2018.

Après deux tentatives infructueuses, William Fradette a finalement réussi à se faire élire dans la circonscription où il a grandi. « Jamais deux sans trois! », a-t-il lancé ce soir, sous les applaudissements de ses partisans.

À Jonquière, l’ancien conseiller municipal et candidat du Parti québécois, Jimmy Bouchard, a obtenu 10 534 voix, soit 773 de plus que son principal adversaire, Yannick Gagnon, de la CAQ.

Après une campagne électorale bien présente sur le terrain et après avoir participé à des débats de candidats dans la région, Marie-Karlynne Laflamme a facilement été réélue députée de Chicoutimi avec 39,4 % des voix.

Finalement, le dernier député du Saguenay à représenter le PQ, dans la circonscription de Dubuc, Émile Simard, prend la place du député sortant François Tremblay et devient le plus jeune député provincial de l’histoire de la région.

« Cette circonscription, je l’aime et je compte la représenter dignement et fièrement, à la hauteur de ce que mes prédécesseurs ont fait également. Lors des élections de 2022, je vous avais dit : “Dubuc, on va se revoir”, eh bien, ce soir, nous y sommes. [...] Vive le Québec, vive Dubuc! », a-t-il déclaré.

La CAQ déchue

L’ancien gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) – Équipe Christine Fréchette a subi une défaite qui ne passe pas inaperçue. Au lendemain des élections, la formation ne compte plus aucun député élu à l’Assemblée nationale.

Le député sortant de Jonquière, Yannick Gagnon, qui était en poste depuis quatre ans, était devenu le dernier espoir de la CAQ. Une lutte serrée entre lui et le candidat du Parti québécois, Jimmy Bouchard, s’est tenue pendant plusieurs heures.

À peine quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote, le député sortant Gagnon a pris les devants dès les premiers résultats dévoilés. Son avance s’est toutefois amenuisée au fil du dépouillement, passant de plus de 450 voix à seulement 67 voix quelques minutes plus tard.

L’espoir s’est toutefois rapidement dissipé par la suite. Jimmy Bouchard a pris les devants avec une majorité de 30 voix, avant de creuser progressivement l’écart à 93, puis à 379 voix. À 22 h 10, son avance atteignait 646 voix.

La soirée s’est finalement conclue avec 11 101 voix en faveur de Jimmy Bouchard, soit 916 voix de plus que Yannick Gagnon, qui a obtenu 10 185 voix.

Au Québec

Ailleurs au Québec, le scrutin a également entraîné une redistribution importante des sièges.

Pendant ce temps, Radio-Canada annonçait que le prochain gouvernement serait celui de Paul St-Pierre Plamondon et du Parti québécois. Ce dernier formera un gouvernement minoritaire.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a doublé son nombre de députés, passant maintenant à près d’une quarantaine. Charles Milliard prendra place pour la première fois à l’Assemblée nationale après avoir obtenu 37,8 % des voix dans sa circonscription d’Orford, en Estrie.

Christine Fréchette prendra quant à elle la parole aujourd’hui à 15 h 30 afin d’aborder son avenir en politique.

Du côté du Parti conservateur, 12 députés, notamment en provenance du Centre-du-Québec, ont été en mesure de se faire élire à l’Assemblée nationale. Son chef, Éric Duhaime, a célébré hier soir en affirmant que son parti entrait au Parlement « par la grande porte ».

Le parti de Québec solidaire (QS), dirigé par Ruba Ghazal, a quant à lui résisté à la vague péquiste et conservatrice. QS a remporté neuf circonscriptions, mais a perdu Maurice-Richard. La circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne, remportée par QS lors de l’élection partielle de 2023, est quant à elle revenue aux libéraux par une marge de moins de 40 voix.