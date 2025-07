Une énorme perte pour ses proches et le milieu sportif

Le décès de Patrice Plourde à l’âge de 54 ans lors d’un accident de la route à Péribonka le 13 juillet dernier ébranle ses proches, tous ceux qui l’ont côtoyé et le milieu sportif au Lac-Saint-Jean. C’est une énorme perte, une plaie au cœur qui mettra du temps à se cicatriser.

Patrice Lapointe, qui le connaissait depuis plusieurs années, avait encore des sanglots dans la voix quand le journal lui a parlé.

Il avait fait de la moto d’aventure avec lui et un groupe d’amis dans la réserve faunique des Laurentides quelques heures à peine avant le drame survenu un dimanche.

« On avait roulé en gang, on avait eu du plaisir et on s’est tous séparé après la journée pour rentrer chez nous. La plupart des gars demeurent à Alma, mais lui retournait à Dolbeau-Mistassini. Je me suis couché tôt et ce n’est que le lendemain matin que j’ai appris son décès. J’ai été assommé et ébranlé quand on m’a dit ce qui s’est passé. »

Patrice Lapointe décrit son ami avec qui il avait été à l’école comme un gars qui respirait la joie de vivre toujours partant pour une nouvelle aventure.

« La moto, c’était une passion pour nous. On en avait fait dans le nord du lac, à la Baie-James aussi, et c’est lui qui avait organisé le voyage. On avait prévu de se rendre à Manic-5 bientôt pour en faire. C’était notre organisateur en chef et on vient de le perdre. »

L’ami du disparu souligne que c’est également un coup dur pour sa famille.

« C’était une mort violente et ça laisse un gros vide. Ses deux gars ont de la misère à l’accepter, ainsi que sa conjointe Marie-Claude qui est une véritable soie. »

Le milieu sportif en général est également en deuil. Patrice Plourde avait été président du comité Super Bowl d’Alma durant plus de 10 ans, avant de déménager à Dolbeau-Mistassini.

Pascal Néron, qui lui a succédé, était un de ses meilleurs amis.

Un rassembleur d'une gentillesse exceptionnelle

« Au-delà du comité, on avait beaucoup de loisirs en commun. C’est une très grande perte pour nous. Patrice était vraiment généreux, c’était un gars de projets et un gars de solution. C’était un phare, autant au niveau de sa famille que de ses amis. C’était un rassembleur d’une gentillesse exceptionnelle et un bon vivant. »

Pascal Néron avait commencé à côtoyer le disparu alors qu’ils travaillaient tous les deux dans le domaine de l’éducation, plus précisément au développement des sports au Pavillon Wilbrod-Dufour.

Patrice Plourde avait été entraîneur des Lynx et il a marqué des générations de jeunes selon lui.

« C’était un très bon entraîneur qui était très impliqué. Il donnait de son temps sans compter et il était très proche des jeunes. Quand tu es entraîneur, tu deviens une référence et c’est important pour le développement du sport. C’était un très beau modèle pour les jeunes et un homme de cœur qui a marqué la communauté sportive. Ailleurs aussi, parce qu’il avait beaucoup d’amis, dans plusieurs sphères de la société. »