La MRC au coeur du développement local, territorial… et régional!

UN TERRITOIRE PROPICE À L’ESSOR ÉCONOMIQUE

En tant qu’organisme délégataire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est en matière d’entrepreneuriat et d’emploi, Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean soutient les entrepreneurs grâce à des services qui contribuent à faire croître leurs projets.

Accompagnement personnalisé

Programmes de financement

Espaces de coworking et d'incubation

Que vous soyez en phase de démarrage ou en pleine expansion, l'équipe de Développement économique Alma Lac-Saint-Jean est là pour vous guider et vous soutenir dans votre parcours entrepreneurial.

Pour en savoir plus sur les opportunités économiques:

CONNECTÉS POUR MIEUX SAVOURER!

La campagne « Dans un kiosque près de chez moi» est de retour!

Cet été, découvrez le magnifique terroir de la MRC de Lac-Saint-Jean-Estet ce qu’il vous offre! Par le biais de la 5e édition de notre campagne, qui vise à sensibiliser et à informer citoyens et touristes concernant l’offre de produits agroalimentaires du territoire, cultivez votre curiosité et donnez-vous le goût d’aller à la rencontre de productions bien de chez nous!

Via nos publications, nous mettrons en lumière certaines caractéristiques de notre territoire, parlerons de nos producteurs à l’occasion, et mettrons l’emphase sur les moments forts de notre court mais combien riche calendrier agroalimentaire.

