Hiver québécois : comment protéger votre propriété efficacement?

L’hiver québécois peut mettre votre propriété à rude épreuve. Neige abondante, verglas et grands froids représentent des menaces pour votre résidence et vos installations extérieures. Pour faire face à ces conditions extrêmes, il est essentiel de bien s’équiper. Découvrez comment protéger votre entrée, vos véhicules et vos structures extérieures, tout en prolongeant leur durée de vie et assurant votre tranquillité d’esprit jusqu’au printemps.

Préparer les espaces extérieurs avant les premières neiges

Préparer votre terrain avant l’hiver est essentiel pour limiter les dommages. L’installation d’abris pour l’hiver résidentiel est recommandée afin de protéger les véhicules et les accès piétonniers. Taillez les arbres fragiles qui pourraient tomber sous le poids de la neige. Ramassez les feuilles mortes pour éviter qu’elles ne deviennent glissantes lorsqu’elles gèlent. Vérifiez l’état des allées et calfeutrez les fissures visibles.

Protéger les systèmes de drainage et les gouttières

Les gouttières encombrées peuvent causer d'importants dégâts au printemps lors de la fonte des neiges. Nettoyez-les minutieusement avant l’arrivée du gel. Vérifiez que les descentes pluviales sont dégagées et orientées correctement. Assurez-vous que l’eau s’éloigne bien des fondations. En hiver, des tuyaux de drainage bouchés peuvent provoquer des infiltrations d’eau. Installez des protège-gouttières pour éviter les accumulations de glace.

Sécuriser les ouvertures de la maison

Durant l’hiver québécois, les ouvertures mal isolées provoquent des pertes de chaleur importantes. Inspectez les fenêtres, les portes et les cadres pour repérer les courants d’air. Appliquez des joints d’étanchéité ou du calfeutrage au besoin. Pensez à poser des coupe-froid à l’intérieur des portes. Pour éviter la condensation, installez des films isolants temporaires. Cela réduira aussi votre consommation d’énergie.

Protéger la toiture contre la neige et la glace

La toiture subit de fortes pressions en hiver. Faites inspecter les bardeaux abîmés ou déplacés. Vérifiez aussi les solins qui empêchent les infiltrations d’eau. Équipez votre toit de câbles chauffants pour limiter la formation de barrages de glace. Enlevez régulièrement l’excès de neige pour éviter les effondrements. Utilisez un râteau à toiture ou faites appel à des professionnels si l’accumulation devient importante.

Prévenir le gel des canalisations d’eau

Les canalisations exposées au froid peuvent facilement geler et éclater, causant des dommages majeurs. Videz les tuyaux d'arrosage et fermez les robinets extérieurs. Isolez les tuyaux situés dans les murs extérieurs ou les sous-sols mal chauffés. Gardez une température minimale constante dans la maison, même en cas d’absence. Utilisez au besoin des câbles chauffants pour canalisations vulnérables.

Sécuriser les systèmes de chauffage

Avant l’hiver, faites vérifier votre système de chauffage pour qu’il fonctionne de manière optimale. Remplacez les filtres et assurez-vous que les conduits sont dégagés. Si vous utilisez un poêle à bois ou une cheminée, faites nettoyer le conduit par un professionnel. Gardez toujours un détecteur de monoxyde de carbone en bon état. Prévoir une source de chauffage d’appoint peut aussi s’avérer utile lors de pannes.

Entretenir les équipements extérieurs sensibles

Rangez ou couvrez les meubles de jardin avec des bâches résistantes à l’hiver. Débranchez et remisez les équipements électroniques d’extérieur. Protégez aussi les décorations, barbecues et outils. Utilisez un lubrifiant pour les charnières ou mécanismes métalliques. Prolongez la durée de vie de vos équipements en les entreposant dans un endroit sec et à l’abri du gel tout au long de l’hiver.