Hommages pour l’ex-conseiller d’Alma Michel Néron

Les hommages se multiplient à la suite du décès de l’ex-conseiller à la Ville d’Alma, Michel Néron, survenue la semaine dernière. Il avait 74 ans. Michel Néron luttait depuis quelques années contre un cancer.

L’ex-conseiller du secteur de Naudville et Isle-Maligne aura servi la cause publique pendant une dizaine d’années, sous le règne des maires Nicol Tremblay, Jean-Maurice Harvey et Gérald Scullion, lui-même décédé tout récemment.

Michel Néron avait particulièrement à cœur le développement économique, lui qui occupait un poste chez Emploi Québec, et il avait pris fait et cause pour l’achèvement de l’autoroute Alma-La Baie, entre autres dossiers.

Témoignage de la mairesse

L’actuelle mairesse de la Ville d’Alma Sylvie Beaumont, en entrevue avec le Lac-Saint-Jean, a déclaré perdre un modèle qui était devenu un ami proche.

« Michel était un homme gentil et attentionné envers tout le monde. Il aimait les gens et pouvait passer de longues heures à discuter avec les personnes qui l’abordaient à l’épicerie. J’ai beaucoup appris de lui. Au début, c’était un mentor, et par la suite il était même devenu mon chef de campagne lorsque je me suis présentée à la mairie d’Alma. Il ne se plaignait jamais de sa maladie et répétait toujours qu’il y en avait des pires que lui. C’est une grosse perte, il a marqué notre communauté ».

Michel Néron était en effet reconnu pour la gentillesse, son altruisme et sa sensibilité.

L’idée d’une randonnée à vélo

Dans une publication sur sa page Facebook, l’organisateur cycliste et fondateur de Liberté à vélo Roger Filion, un bénévole reconnu du sport, qui fut aussi à une époque directeur du marketing chez le transporteur aérien Air Alma, y est également allé d’un hommage bien senti.

« Après la fermeture d’Air Alma, je me retrouvais sans emploi. Michel m’a dit que j’étais connu comme organisateur de vélo et la Véloroute des Bleuets avait fait son ouverture l’année précédente. Pourquoi je n’organiserais pas une randonnée sur cette nouvelle structure ? m’avait-il alors suggéré. Je trouvais l’idée très bonne mais je devais trouver du financement. De fil en aiguille, par l’entremise de l’ex-maire de Roberval Claude Munger qui faisait partie du conseil d’administration d’Hydro-Québec, j’ai pu rencontrer son PDG André Cailler et lui présenter le projet. Il l’a tout de suite accepté. Voilà, tout était parti de l’idée de Michel et je lui en ai toujours été reconnaissant ».

Hommages bien sentis

Sur la page de la maison funéraire publiant son avis de décès, les remarques tournaient beaucoup autour de la personnalité aimable de Michel Néron:

« Il a été un mentor pour moi, écrit l’un, partageant son savoir et son expérience, un passionné de politique. Un gars agréable à côtoyer, qui travaillait sérieusement sans se prendre au sérieux ».

Un autre explique : « Je garde un beau souvenir de Michel comme collègue de travail. Un homme qui avait le cœur sur la main ».

Puis cette réflexion-ci : « Michel s'est battu jusqu'au bout et était un homme et un père aimant. Il a laissé sa trace partout ».

Et une autre : « Michel, ce guerrier infatigable et d’un optimiste contagieux aura tout donné jusqu’à la fin pour lutter contre la grande faucheuse. Un exemple de combativité. Il était un homme aux grandes valeurs, bienveillant et fidèle à ses amis. Il aura été pour moi plus qu’un mentor, il aura été un ami, un vrai, toujours disponible, généreux et à l’écoute et qui aimait profondément sa famille ».

Sympathies

Pour avoir couvert journalistiquement la politique municipale d’Alma pendant des années, années durant lesquelles Michel Néron a complété ses mandats comme conseiller, l’auteur de ces lignes peut témoigner de la gentillesse du politicien qui a toujours été réceptif et généreux en entrevue. Un homme ouvert aux discussions, qui aura toujours été un gentleman envers la presse. Je présente mes sympathies à Martine et leurs filles et leur souhaite un bon courage dans cette épreuve.